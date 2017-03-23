Теракт в Антверпене удалось предотвратить полиции

23.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Теракт в Антверпене удалось предотвратить полиции

Тревожные новости приходят из Антверпена. Там полиция пресекла попытку наезда водителя на толпу людей. Злоумышленник задержан. Есть ли пострадавшие в результате этого ЧП и что говорят правоохранительные органы?
 

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