Убийство предателя Вороненкова в Киеве: навечно остался в «свободной стране»

Начальник главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко сообщил:
«Приблизительно 40 минут назад была перестрелка возле входа в отель «Премьер-палас». Один погиб, двое ранены, они находятся в больнице. Уже установлена личность погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков».
Неизвестные стреляли на углу улицы Пушкинской и бульвара Шевченко из автоматов. Пользователи социальных сетей уже отреагировали на убийство Вороненкова, отмечая, что «предателей нигде не любят».
В конце прошлого года Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой сбежал на Украину. В России он был объявлен в международный розыск, подозреваясь в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.
Другие интересуются, как поощрят нового хероя Украины?
Вот и поощрили… Пулей....
Еще из этой рубрики: