Убийство предателя Вороненкова в Киеве: навечно остался в «свободной стране»

В украинской столице в результате перестрелки убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Личность стрелявшего устанавливается, уже известно, что он ранен. Есть подозрения, что убийство заказное.

Начальник главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко сообщил:

«Приблизительно 40 минут назад была перестрелка возле входа в отель «Премьер-палас». Один погиб, двое ранены, они находятся в больнице. Уже установлена личность погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков».

Неизвестные стреляли на углу улицы Пушкинской и бульвара Шевченко из автоматов. Пользователи социальных сетей уже отреагировали на убийство Вороненкова, отмечая, что «предателей нигде не любят».

В конце прошлого года Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой сбежал на Украину. В России он был объявлен в международный розыск, подозреваясь в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.

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