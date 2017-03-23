Убийство предателя Вороненкова в Киеве: навечно остался в «свободной стране»

23.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В украинской столице в результате перестрелки убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Личность стрелявшего устанавливается, уже известно, что он ранен. Есть подозрения, что убийство заказное.
Убийство предателя Вороненкова в Киеве: навечно остался в «свободной стране»

Начальник главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко сообщил:

«Приблизительно 40 минут назад была перестрелка возле входа в отель «Премьер-палас». Один погиб, двое ранены, они находятся в больнице. Уже установлена личность погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков».

 Неизвестные  стреляли на углу улицы Пушкинской и бульвара Шевченко из автоматов. Пользователи социальных сетей уже отреагировали на убийство Вороненкова, отмечая, что «предателей нигде не любят».

Убийство предателя Вороненкова в Киеве: навечно остался в «свободной стране»
Убийство предателя Вороненкова в Киеве: навечно остался в «свободной стране»

 

Убийство предателя Вороненкова в Киеве: навечно остался в «свободной стране»

В конце прошлого года Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой сбежал на Украину. В России он был объявлен в международный розыск, подозреваясь в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.

Другие интересуются, как поощрят нового хероя Украины?

Вот и поощрили… Пулей....

 

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