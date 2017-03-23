Убийство Вороненкова произошло в годовщину убийства Березовского

Ведущий программы «Новости. Главное» телеканала «Звезда» Юрий Подкопаев проанализировал причины убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По стечению обстоятельств именно в этот день, 23 марта 2013 года в лондонской квартире был найден мертвым олигарх Борис Березовский.

Юрий Подкопаев: В КПРФ сочли, что Вороненкова могли убить, так как он – «отработанный материал» и больше не интересен СБУ. То есть мертвым он больше принесет пользы Порошенко. Сразу русский след, Кремль, «у нас длинные руки».

А тут еще Вороненков сделал один неосторожный звонок в Москву, бизнесмену Отари Кобахидзе. Он, в общем-то, потерпевший от рейдерского захвата Вороненкова. Явно это уже какой-то отчаянный шаг со стороны бывшего депутата. Так вот, Отари Кобахидзе сейчас утверждает, что Вороненков уже готов был вернуться в Россию и сдаться в руки правосудию. Как будто уже почувствовал смертельную опасность в Киеве.

Знаете, что сразу приходит на ум? Ровно четыре года назад произошло чисто английское убийство Бориса Березовского. Двадцать третьего марта 2013 года его нашли повешенным на теплом шарфе на перекладине шторки душа в доме его бывшей жены в пригороде Лондона. Вроде бы самоубийство. Но его бывший начальник охраны Соколов не сомневается, что это убийство. Тело подвесили уже мертвым. К концу пребывания в Лондоне отношения экс-олигарха с британскими спецслужбами стали отягощать обе стороны. А тут еще Березовский написал письмо Путину, что хочет вернуться в Россию, что все осознал. Раскаивается, мечтает принести пользу. Вот он много знал, у него было много компромата – и на всю российскую оппозицию, и на всю украинскую власть, в том числе на Порошенко, которому он помогал еще с первого «оранжевого» Майдана.

Это же провал Ми-6, английской разведки. Человек вышел из-под контроля. Агент принимает опасное решение. Под угрозой весь механизм работы западных спецслужб на постсоветском пространстве. Березовский знал про «цветные революции» все. Кому выгодна была смерть Березовского? И концы, как говорится, в Темзу. Офис Ми-6 как раз на берегу Темзы. Ну а путь Вороненкова оказался гораздо короче в силу его ограниченной информированности. А так то же самое (что и с Березовским). Как только у беглецов появляются мысли о возвращении в Россию, они представляют опасность уже для тех, у кого они спрятались. Это билет в один конец. Не хочется сейчас ничего плохого говорить про Вороненкова. Он сам сказал в одном из своих последних интервью: «Свобода завоевывается кровью». Бог ему судья. Но россиянам сейчас лучше не ездить на Украину, кем бы они ни были. Они там все равно враги для бандеровцев. Лучше оставайтесь со «Звездой».

Фото: Viktor Chernov / Russian Look Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / Globallookpress