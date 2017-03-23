Украина. Пожар на военном складе: «Горит треть арсенала», министр обороны

23.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Украина. Пожар на военном складе: «Горит треть арсенала», министр обороны

Пожар на военном складе в Балаклее Харьковской области продолжается, в данный момент горит треть всего арсенала.

Такие неутешительные данные озвучил в ходе экстренного брифинга министр обороны Украины Степан Полторак.

«Сегодня произошли взрывы (на военном складе в Балаклее — прим. РВ), и они, увы, продолжаются в настоящее время. К сожалению, пожар не локализован и он продолжается где-то на трети всего арсенала», — констатировал Полторак.

Судя по видеозаписям, которые выкладывают в Сеть жители близлежащих населенных пунктов, столбы огня и звуки взрывов видны и слышны за несколько километров от горящих складов.

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