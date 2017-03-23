В Абакане парень отобрал у прохожего элетрошокер

Ограбление молодой человек совершил накануне на одной из городских улиц.

Оставшись безоружным, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что ему угрожали. Дежурным нарядам разослали ориентировку с приметами нападавшего. Сотрудники отдела Росгвардии заметили 20-летнего парня на перекрёстке улиц Пушкина и Маршала Жукова. Увидев людей в погонах, он занервничал и попытался спрятать электрошокер в сумку.

Злоумышленника задержали. Потерпевший его опознал. Грабитель написал заявление о явке с повинной. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает старший референт по СМИ отдела Росгвардии по РХ Екатерина Потылицына.

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