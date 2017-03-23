В Афинах открылось третье в Европе представительство ДНР

Церемонию посетили лидер греческой партии «Народное единство» (LAE) Панайотис Лафазанис, представители греческих политических партий СИРИЗА и ПАСОК, российский музыкант, общественный деятель Александр Скляр, греческая художница Анна Головинская.

Как отмечают в МИД ДНР, Лафазанис, выступая перед присутствующими, подчеркнул существенный прогресс в построении государственности, который Республикам удалось добиться менее, чем за три года своего существования.

По словам главы донецкого МИД Натальи Никоноровой, центр возглавил Андреас Зафейрис, который также является представителем организации «Спаси Донбасс» и членом волонтерского движения Греции в поддержку ДНР и ЛНР. Он неоднократно посещал зону конфликта, организовывал акции и выставки в ЕС для объективного освещения сведений о событиях в регионе.

«От имени министерства иностранных дел ДНР и от лица всех жителей Республики мы благодарим наших греческих единомышленников, которые, открыв Представительский центр Республики в Европе, сделали существенный вклад в становление нашего государства как субъекта международного сообщества», — подчеркнула и.о. министра.

Также сообщается, что известная греческая художница Анна Головинская передала в дар Представительскому центру свое полотно, пожелав господину Зафейрису успешной и продуктивной деятельности.

«Давайте не будем забывать, что в районе Донецка живет большая греческая община — около 100 тысяч человек. Мы финансируем греческую школу там. Греческое государство, к сожалению, не поддерживает эту значительную греческую общину. Мы финансируем и центр культуры в Горловке», — сказал руководитель представительского центра журналист Андреас Зафирис, представляющий организацию «Спаси Донбасс» и волонтерское движение в поддержку ДНР и ЛНР.

Он отметил, что народная республика имеет уже два представительства в Европе — в Италии и Чехии, — а в скором времени запланировано открытие аналогичных учреждений и в других европейских странах.

Вместе с тем греческие власти подчеркнули, что представительский центре ДНР не носит официального статуса. «Никогда Греция не признавала самопровозглашенную Донецкую республику. Любые действия, подрывающие территориальную целостность Украины, полностью противоречат позиции греческого правительства об уважении ее территориальной целостности», — заявил официальный представитель МИД Греции Стратос Эфтимиу.