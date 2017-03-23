В чем преимущества льготного кредитования?

Что представляет собой льготный кредит? Этот термин подразумевает финансовую поддержку семей, единичных граждан или предприятий, согласно разработанных государством социальных программ. От обыкновенного вида кредитование льготный кредит отличается по ряду показателей: более низкими процентами, или вовсе их отсутствием, а так же отсрочкой погашения самого займа. Льготное кредитование подразделяются на виды, в зависимости от цели использования финансовых средств.

Льготное кредитование на постройку жилья для молодых семей

На сегодняшний день, многие семьи задумываются о приобретении недвижимости. При этом вполне можно полагать на государственную программу кредита на льготной основе. Во время оформления такого займа, возможна дотация, около 40% от цены будущего жилища. Для взятия такого кредитования нужно так же подходить под определённые условия, а именно: супруги должны быть гражданами страны, в которой хотят приобрести жилье, иметь постоянный доход или место работы. Но для такого займа нужны определенные документы, а именно: копии паспортов, военный билет, копии трудовых книг, а так же данные о доходах, удостоверение о браке и свидетельство, о рождении ребенка.

Кредит на льготной основе для многодетной семьи

Так же льготное кредитование рассчитано на семьи, в которых более трех несовершеннолетних детей. При поступлении, которых, в учебное учреждение на стационар, кредитование может продолжаться до 23 лет. Данные семьи могут оформить ипотеку с первым платежом по истечению 3 лет, после взятия займа. Максимальная продолжительность кредитного периода достигает до 30 лет.

Отметим, что объем рынка p2p-кредитования значительно увеличился. Об этом говориться в новом отчете ЦБ по результатам анкетирования краудфандинговых и краудинвестинговых площадок. Вы можете узнать об кредитовании подробнее, прочитав exante отзывы. Как стало известно, займы в 2015 году получили 2 850 человек, а предоставили их 2 460 человек, из них 662 человека (26,9 процента) — первый раз.

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