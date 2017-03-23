В Черногорске молодожёны получили от ЗАГСа шары в форме цифры 100

23.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В городе угольщиков состоялось юбилейное бракосочетание. С начала года сотой по счёту семьёй стали Руслан и Мария Полковниковы.

В год 100-летия образования органов ЗАГС России Руслан и Мария Полковниковы стали сотой парой, которая заключила брак в ЗАГСе Черногорска. Регистрация брака состоялась 17 марта. Молодожёны и не ожидали, что станут юбилярами.

Сотрудники отдела комитета ЗАГС поздравили молодую семью и подарили им композицию из воздушных шаров в форме цифры 100. Счастливой паре пожелали долгой совместной жизни в любви и согласии. Сотрудники комитета уверены, что сотый супружеский союз, родившийся в вековой юбилей органов ЗАГС России, будет гармоничным и прочным.

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