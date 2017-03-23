В Кузбассе бухгалтер ЖКУ вывела из кассы 57 миллионов рублей и отправила на биржу в Лондон

23.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Недостачу обнаружили во время прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Сотрудница бухгалтерии МУП "Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района" занижала суммы в приходных кассовых ордерах. Часть средств, поступивших от жителей района за коммунальные услуги и поставленный уголь, женщина присваивала. Известно, что у дамы были финансовые трудности. Она задолжала по кредитам, в том числе в микрофинансовых организациях. Бухгалтер решила подзаработать деньги на фондовых рынках. С сентября прошлого года она заключила договор с брокерской организацией в Лондоне, на счета которой перечислила денежные средства в размере 57 миллионов рублей. Часть прибыли женщина планировала вернуть в кассу на работе, сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

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