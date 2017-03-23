В нынешнем году хозяйства Хакасии приобретут десять новых комбайнов

Об острой нехватке сельхозтехники говорилось на совещании по вопросам посевной, которое провел глава Хакасии Виктор Зимин.

В республике техника уже вышла на поля, чтобы собрать остатки урожая прошлого года, оставшиеся под снегом. Экспертиза показала, что пшеница хорошо перенесла зимовку, ее качество не пострадало. Вместе с тем, отметил Виктор Зимин, этой ситуации можно было избежать, если бы у сельхозтоваропроизводителей хватало техники.

- Прошлая осень показала, что крупные хозяйства из-за больших посевных площадей наиболее уязвимы в случае погодных сюрпризов.

Согласно анализу минсельхозпрода Хакасии, в республике ощущается острая нехватка тракторов, комбайнов, культиваторов, сеялок.

- В весенней посевной кампании планируется задействовать 1282 трактора. По нормативам их должно быть более 2,5 тысячи. То же самое с другой сельхозтехникой. Поэтому нагрузка на один комбайн – более 1000 гектаров в год, хотя норма втрое меньше, - привел конкретный пример министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Гердт.

Чтобы решить эту проблему, в Хакасии с этого года действует программа частичного субсидирования на приобретение техники: 20 процентов идет из федерального бюджета, 10 - из республиканского, и еще 10 дает завод-изготовитель. Итого – 40 процентов от стоимости техники. Ряд крупных хозяйств республики уже подали заявку на участие в программе.

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