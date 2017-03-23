В Подмосковье крупный разлив нефтепродуктов, ситуация на грани ЧС

В Подмосковье ищут виновных в крупном разливе нефтепродуктов. 50 тонн попали в реку у села Истомиха. На поверхности образовалось пятно протяженностью несколько километров. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды, чтобы выяснить, где произошел сброс.

В деревне Истомиха стоит ощутимый едкий запах керосина, даже отсюда видно огромное маслянистое пятно на местной речке Мураниха. Вода изменила свой цвет. Как говорят жители, пятно здесь появилось еще 20 марта.

- Вчера вообще дышать нельзя было. Я вышел, думал, что кто-то что-то пролил рядом. А это, оказывается, опять в эту речку.

- Когда я приехал сюда в начале 2000-х годов, здесь еще рыбка водилась в этих прудах. А сейчас вы видите, что здесь может водиться.

Жители сообщили МЧС о пленке на воде. На место сразу выехали 11 сотрудников и три машины спецтехники. Сотрудники Росприроднадзора уже взяли пробы. Они пытаются выяснить, что это за смесь, откуда она взялась, и насколько серьезный ущерб. Но уже сейчас эксперты называют две версии случившегося.

"У нас две версии, кто виноват. Первая версия — сброс произошел с территории аэропорта Домодедово. Сброс ливневой канализации сточных вод через коллектор на рельеф местности, а далее в реку Мураниху. Вторая версия — данную речку пересекают два нефтепровода, возможно, авария произошла где-то на нефтепроводе", — сообщил Константин Поляков, заведующий отделом государственного экологического надзора южного направления Минэкологии Московской области.

Водоем еще не очищают, но в ближайшее время должны выбрать компанию, которая займется очисткой воды. Сейчас на месте разлива установили защитные ограждения — плавучие барьеры. Площадь загрязнения — 10 квадратных километров. В реку попало 50 тонн топлива — это объем трех бензовозов. Возможно, что в деревне Истомиха будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.