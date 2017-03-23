В России приостановлена деятельность организации «Свидетелей Иеговы»

Деятельность организации "Свидетели Иеговы" приостановлена на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

Там констатируется, что религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" добавлена в список организаций, чья деятельность признана экстремистской.

Ранее Минюст РФ подал в Верховный суд иск о запрете в РФ "Свидетелей Иеговы" из-за выявленных в ходе проверки нарушений антиэкстремистского законодательства. Рассмотрение данного иска назначено на 5 апреля.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений "Свидетелей Иеговы" в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах за распространение экстремистских материалов.