В Туве «Ростелеком» поддержал конкурс детского творчества

«Ростелеком» стал партнером конкурса детского творчества, направленного на формирование комфортной городской среды Кызыла.

Выставка лучших работ – рисунков и поделок, созданных юными жителями Республики Тыва «Наш двор», начала свою работу на первом этаже Дома туризма (ул. Красных партизан, д. 2). Оценить работы можно будет в течение недели.

На днях власти Кызыла подвели итоги этого конкурса, вручив победителям денежные премии и дипломы. Партнером конкурса выступила компания «Ростелеком».

В своих работах дети представили городские дворы, какими бы они хотели увидеть их. Юные горожане хотели бы увидеть во дворах современные игровые комплексы с горкой, башенками, лабиринтами, турниками. Во многих работах были изображены фонтаны, игровые площадки в целях безопасности огорожены красочными заборчиками. Абсолютно во всех работах дворы Кызыла утопают в цветах и зелени.

При поддержке «Ростелекома» власти Кызыла наградили победителей конкурсa детских рисунков «Наш двор». Компетентное жюри, в состав которого вошли представители мэрии и горхурала, регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», педагоги изобразительно искусства выбрало победителей в трех возрастных категориях.

Директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев отметил: «Компания «Ростелеком» работает для того, чтобы сделать интереснее и удобнее жизнь каждого человека, поэтому для нас так важна поддержка инициатив, позволяющих сделать еще один уверенный шаг к комфортному «завтра».

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль - 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”

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