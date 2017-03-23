В Хакасии определены границы охранных зон водоемов

В республике для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водоемов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов определены границы водоохранных зон водных объектов.

Устанавливаются информационные знаки о специальном режиме хозяйственной и иной деятельности на этих территориях, сообщили в минприродресурсе Хакасии. В водоохранных зонах запрещается размещение автозаправочных станций, кладбищ, скотомогильников, полигонов ТБО, движение транспорта, разведка и добыча полезных ископаемых, сброс дренажных вод и так далее.

- Границы водоохранных зон определены на озерах Тус, Беле, Джирим, Шира Власьево, Шунет, на реке Ташеба в городе Абакане, на реке Енисей от Саяногорска до устья, на участке реки Абакан от города Абаза до устья. А также - на реках Большая и Малая Собака в поселке Коммунар, на реке Сон Ширинского района и на ряде водных объектов в Абазе и Саяногорске, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Алексей Сиорпас.

Кроме того, для снижения нагрузки на водоемы, сохранения озер Ширинского района, а также озера Баланкуль принимаются ограничительные меры в отношении маломерных судов. В Хакасии по результатам химических исследований воды превышений предельно допустимых концентраций вредных загрязняющих веществ не установлено.

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