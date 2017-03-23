В Хакасии пройдёт фестиваль «Ынархас чоллары»

По традиции он пройдёт в стенах хакасской национальной гимназии имени Н.Ф. Катанова. В этом году фестиваль посвящён 155-летию со дня рождения Н.Ф. Катанова.

27 марта в гимназию на региональный этап IX межрегионального фестиваля интернациональной дружбы «Ынархас чоллары» («Дороги дружбы») более 300 обучающихся и педагогов образовательных организаций Аскизского, Таштыпского, Бейского, Усть-Абаканского, Боградского, Ширинского, Орджоникидзевского, Алтайского районов, г. Абакана, Черногорска и Саяногорска. В рамках фестиваля пройдут выставка-конкурс экспозиций «Моя страна («Мой регион»)», научно-практическая конференция «Деятели науки и культуры, внёсшие значительный вклад в развитие региона», конкурсы чтецов, этнической моды, и народной песни. Победители примут участие в межрегиональном этапе фестиваля, который пройдет с 6 по 9 мая, сообщили в пресс-службе министерстве образования и науки РХ.

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