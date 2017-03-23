В Хакасии запущенный подъезд довёл жильцов и коммунальщиков до суда

Яблоком раздора стало отсутствие ремонта на лестничных клетках в доме № 11 по улице Микроквартал посёлка Усть-Абакан.

Один из жильцов, 84-летний ветеран труда и труженик тыла, обратился в прокуратуру, сообщив о нарушении жилищных прав. Прокуроры и сотрудники госжилинспекции зафиксировали, поверхности стен изрядно загрязнены, побелочный и покрасочный слои отшелушились, краска на лестничных маршах и деревянных лестничных площадках истёрлась. В течение 2016 года дом обслуживала управляющая компания «Перспектива», с 1 января – ООО «Абсолют». Черногорский городской суд постановил, текущий ремонт в подъезде должны провести обе организации в солидарном порядке, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Хакасии Дарья Михайленко.

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