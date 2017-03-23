В Хакасии запущенный подъезд довёл жильцов и коммунальщиков до суда

23.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Яблоком раздора стало отсутствие ремонта на лестничных клетках в доме № 11 по улице Микроквартал посёлка Усть-Абакан.

Один из жильцов, 84-летний ветеран труда и труженик тыла, обратился в прокуратуру, сообщив о нарушении жилищных прав. Прокуроры и сотрудники госжилинспекции зафиксировали, поверхности стен изрядно загрязнены, побелочный и покрасочный слои отшелушились, краска на лестничных маршах и деревянных лестничных площадках истёрлась. В течение 2016 года дом обслуживала управляющая компания «Перспектива», с 1 января – ООО «Абсолют». Черногорский городской суд постановил, текущий ремонт в подъезде должны провести обе организации в солидарном порядке, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Хакасии Дарья Михайленко.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,259