Видео с места убийства Вороненкова говорит о многом

23.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
 

Видео с места убийства Вороненкова говорит о многом

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Видео с места убийства Вороненкова говорит о многом

Ну а пока целая новая эпоха в международном уголовном преследовании рашистов не началась, с мест сообщают: 

У стрелявшего в экс-депутата Вороненкова сквозное ранение в голову, он находится «на грани смерти», передает «112 Украина» со ссылкой на генпрокурора Луценко.

Интересно, выживет? Или Путин отправит в больницу спецназ ССО для ликвидации опасного свидетеля?

Но больше всего я угорел от видео с места событий:


Место преступления не огорожено, туда-сюда ходят киевляне, снимают на мобилки всё, валяются три тела, доблестная полиция стоит как вкопанная. При этом, по ходу пьесы выясняется, что киллер еще живой, и охранник тоже. 

Отличная страна Украина, я считаю. Блестящие перспективы бгггггг

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