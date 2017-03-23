Видео с места убийства Вороненкова говорит о многом





Маленькие дети

Ни за что на свете

Не ходите дети

В Африку гулять







Ну а пока целая новая эпоха в международном уголовном преследовании рашистов не началась, с мест сообщают:



У стрелявшего в экс-депутата Вороненкова сквозное ранение в голову, он находится «на грани смерти», передает «112 Украина» со ссылкой на генпрокурора Луценко.



Интересно, выживет? Или Путин отправит в больницу спецназ ССО для ликвидации опасного свидетеля?



Но больше всего я угорел от видео с места событий:







Место преступления не огорожено, туда-сюда ходят киевляне, снимают на мобилки всё, валяются три тела, доблестная полиция стоит как вкопанная. При этом, по ходу пьесы выясняется, что киллер еще живой, и охранник тоже.



Отличная страна Украина, я считаю. Блестящие перспективы бгггггг