Владимир Пути поздравил офицеров с назначением на высшие командные должности и поставил им задачи

Церемония представления офицеров, назначенных на высшие командные должности

Глава государства поздравил офицеров с назначением и определил задачи, стоящие перед командным составом Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб.

Отдельно Президент поблагодарил российских военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции в Сирии, за высокий профессионализм, мужество и героизм.

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В.Путин: Товарищи офицеры!

В сегодняшней торжественной церемонии по традиции участвуют представители Вооружённых Сил, специальных служб, правоохранительных и других силовых структур. Хочу поприветствовать всех вас в Кремле и поздравить с назначением на высшие должности и присвоением очередных званий.

Вы достойно проявили себя на вверенных участках, успешно выполнили поставленные задачи, и рассчитываю, что в новом качестве внесёте весомый вклад в укрепление обороноспособности России, обеспечение стабильности в обществе и безопасности граждан.

Отмечу, что за последние годы серьёзно укрепились наши Вооружённые Силы. Они способны отразить любую агрессию против России, защитить и наших граждан, нашу страну, и наших союзников. Сегодня в этом зале высшие офицеры, которые участвуют в операции российской армии против террористов в Сирии. Хочу поблагодарить вас за высокий профессионализм, мужество и героизм.

Мы будем и дальше развивать оборонный потенциал страны, оснащать все виды и рода войск вооружением и техникой нового поколения. В первую очередь это касается стратегических ядерных сил. До конца 2020 года их оснащённость современным вооружением должна превысить 60 процентов, а по отдельным параметрам – 90 процентов. В сдерживании потенциального агрессора растёт роль высокоточных средств поражения. Их характеристики в полной мере подтвердились в ходе боёв с террористами в Сирийской Арабской Республике.

К 2021 году ударный потенциал высокоточного оружия нашей армии и флота должен увеличиться в четыре раза; повысится и боевая мощь сил общего назначения, которые играют ключевую роль в наземных операциях. Так, арсеналы Сухопутных войск пополнят современные танки и БМП на базе платформ «Армата» и «Курганец», а также самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ». В войска поступят самолёты нового поколения, которые повысят боевые возможности авиации в полтора раза, а на флот придут новые современные корабли и подводные лодки, оснащённые высокоточными крылатыми ракетами.

Наряду с комплексным перевооружением армии и флота важно и дальше повышать уровень боевой подготовки личного состава. В прошлом году количество учений и тренировок в войсках увеличилось на 13 процентов. Расширяется практика внезапных проверок боеготовности частей и соединений. Убеждён, накопленный здесь опыт послужит дальнейшему совершенствованию Вооружённых Сил.

Уважаемые товарищи! Надёжное обеспечение безопасности России прямо зависит от эффективной работы всех силовых структур, от вашей слаженности и чёткого взаимодействия при решении совместных задач.

Одним из приоритетных направлений работы Федеральной службы безопасности остаётся борьба с терроризмом. В ходе февральской ежегодной коллегии я уже отмечал, что здесь есть чем гордиться, есть очевидные успехи, но необходимо и дальше совершенствовать стратегию и тактику антитеррора. Более активно прошу действовать и на других ключевых участках, имею в виду контрразведку, борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией, защиту ключевых объектов инфраструктуры.

Сегодняшняя обстановка предъявляет особые требования к качеству работы Службы внешней разведки. Особенно это касается оперативной информации о характере и перспективах развития событий, происходящих в зонах нестабильности на Ближнем Востоке, Африканском континенте, в ряде регионов Азии. Не менее важны и ситуации, которые происходят, складываются в других ключевых регионах мира.

Действенной защиты своих прав и законных интересов, обеспечения общественного порядка наши граждане ждут от органов внутренних дел. Важно повышать уровень раскрываемости преступлений, жёстко противодействовать любым проявлениям экстремизма, закреплять позитивные тенденции, которые достигнуты в работе уголовного розыска, ГИБДД, службы участковых.

Продолжается становление Федеральной службы войск национальной гвардии. Прошедшая на прошлой неделе первая внезапная проверка боеготовности гвардейцев показала высокий уровень их выучки. Важно сделать новую службу высокомобильной, оснастить современным оружием и техникой и, конечно, сохранить лучшие традиции вошедших в неё частей и соединений.

В ходе недавней ежегодной коллегии Генеральной прокуратуры мы подробно обсудили основные направления работы ведомства, среди них пресечение любых нарушений трудового и социального законодательства, защита прав несовершеннолетних, пенсионеров, других уязвимых категорий граждан страны.

Среди ключевых задач Следственного комитета – формирование добротной доказательной базы, внедрение современных криминалистических средств. Особенно тщательно следует подходить к сбору доказательств по так называемым латентным преступлениям, в том числе коррупционной направленности.

Высокий уровень профессиональной подготовки демонстрируют сотрудники Федеральной службы охраны. Это проявляется в обеспечении безопасности высших должностных лиц нашей страны и зарубежных гостей, защите важных государственных объектов и бесперебойной работе систем конфиденциальной связи. Уверен, что столь же уверенно и надёжно вы будете действовать и впредь.

Ответственные задачи стоят перед российскими спасателями. Одна из наиболее важных – это развитие Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она должна повысить безопасность граждан в местах массового пребывания, снизить риски возникновения техногенных аварий.

Новые требования предъявляются сегодня и к деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, в том числе предстоит к 2019 году создать систему исправительных центров. Это позволит сократить количество отбывающих наказание в местах лишения свободы, облегчить содержание осуждённых по преступлениям небольшой и средней тяжести.

Уважаемые товарищи! В реализации поставленных задач роль высшего командного состава исключительно высока и значима. Уверен, вы приложите максимум усилий, чтобы оправдать оказанное вам доверие. Желаю успехов, здоровья, всего доброго вам и вашим близким.