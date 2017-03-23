Владимир Путин доволен работой Набиуллиной и просит Думу продлить её полномочия

Эксперты уверены, что рекомендованный президентом Владимиром Путиным глава Центробанка продолжит политику расчистки банковского рынка

Центральный банк (ЦБ) продолжит политику расчистки банковского сектора, плавающего курса рубля и постепенного снижения процентной ставки и после назначения Эльвиры Набиуллиной на второй четырехлетний срок, считают опрошенные ТАСС политики и эксперты, комментируя рекомендацию Владимира Путина депутатам Государственной думы продлить ее полномочия.

Президент РФ Владимир Путин 22 марта рекомендовал Госдуме продлить полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России. Срок действующих полномочий нынешнего руководителя ЦБ истекает в июне 2017 года. Согласно законодательству, глава государства должен внести кандидатуру главы Центробанка за три месяца до истечения полномочий.

Набиуллина, до этого занимавшая посты министра экономического развития и помощника президента РФ, возглавила Банк России в июне 2013 года, сменив на этой должности Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ с 2002 года. В сентябре того же года ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР). В 2013 году кандидатуру Набиуллиной поддержало большинство депутатов, в том числе представители "Единой России", ЛДПР и часть фракции "Справедливая Россия"; против голосовали депутаты от КПРФ.

Во время работы Набиуллиной регулятор подвергался критике со стороны многих депутатов и предпринимателей за политику валютного курса в 2014 году и низкие темпы снижения процентных ставок. Одним из основных оппонентов нынешнего главы ЦБ является Столыпинский клуб, предлагающий быстрое снижение ключевой ставки и запуск эмиссионного механизма.

"Ворох накопленных проблем"

По мнению главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Набиуллина нашла в себе мужество провести серьезную работу по решению проблем банковской системы, в том числе в ее регулировании, надзоре, денежно-кредитной политике. "Ей пришлось тяжело, так как ворох проблем накапливался многие годы и самая ключевая из них была в том, что новая банковская система начала формироваться не на самой здоровой основе", — отметил Аксаков.

По словам экс-руководителя ФСФР Олега Вьюгина, с тех пор как Набиуллина пришла в Центробанк, произошли достаточно серьезные изменения: "В денежно-кредитной политике — это переход к таргетированию реальной инфляции и плавающий курс, а также управление процентными ставками. В надзоре — переход к более жесткому подходу, удалению с рынка банков, которые занимаются не банковской деятельностью, а отмыванием денег и прочей преступной деятельностью, а также кредитных учреждений, которые проводят высокорисковую политику".

Но эти процессы не закончены, поэтому, по мнению Вьюгина, логично, чтобы председатель ЦБ, который это начал, это все и завершил.

Анатолий Аксаков, в свою очередь, считает, что в рамках нового срока перед Набиуллиной стоит еще более сложная задача развития банковского сектора. "На новый срок будет стоять задача развития системы, если сейчас была задача оздоровления и очищения, то следующий этап — этап ее развития на здоровой основе; это более грандиозная и тяжелая, интеллектуально интересная задача", — подчеркнул он.

В поддержку кандидатуры Набиуллиной также выступил глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, отметив при этом, что не по всем вопросам имеет единое мнение с главой Центробанка. "У нас очень много споров, но с точки зрения кандидатуры я это предложение только поддерживаю. Очень многое хотелось бы поправить, откорректировать, я недоволен большим количеством отзывов лицензий, но менять ее я ни в коем случае бы не хотел. Хорошо, что она подняла планку требования к банкам, другое дело — что нужно материализовывать ее в жизнь более аккуратно. Нельзя идти к достижению целей с такими жертвами, надо это делать более щадящими методами", — сказал он.

Макроэкономическая стабильность важнее

По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, Набиуллина прекрасно понимает, что нужно стране и что нужно для стабильности финансовой системы. "Это очень хорошая новость и для тех, кто работает в финансовом секторе, и для экономики в целом. Я очень доволен. Это говорит о том, что макроэкономическая стабильность у президента впереди выкладок различных клубов типа Столыпинского, которые предполагают, что приближенные к трону предприниматели могли бы инфляционно получать дешевые кредиты", — заметил он.

Новая программа

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) заявил ТАСС, что партия не может поддержать ее кандидатуру. "У нас вопросов к ней очень много и в настоящий момент, если смотреть, как складывается ситуация, мы не можем поддержать ее кандидатуру, так как ее политика антироссийская, она осуществляет интересы как минимум других государств", — считает он.

При этом Катасонов подчеркнул, что если Набиуллина придет с новой программой денежно-кредитной политики, "то, теоретически ее кандидатура может быть поддержана". "Но в настоящее время отношение у нас (фракции ЛДПР к главе ЦБ. — Прим. ТАСС) отрицательное", — сказал он.