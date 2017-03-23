Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Центрального банка Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной. Обсуждались итоги работы за 2016 год.

Президент также информировал, что внесёт в Государственную Думу кандидатуру Э.Набиуллиной для продления её полномочий на посту главы Центробанка.

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В.Путин: Эльвира Сахипзадовна, поговорим о 2016 – начале 2017 года. Как Вы оцениваете ситуацию?

Э.Набиуллина: В целом ситуация нормализуется, развивается. Если говорить о финансовом секторе, то уже можно сказать, что прошёл период адаптации к новым условиям. И если вспомнить, как мы начинали четыре года назад, были некоторые запланированы изменения, потому что были и накопившиеся проблемы в регулировании, в надзоре в финансовом секторе. Но, конечно, внешние события, которые случились: и масштабное падение цен на нефть, и ограничение доступа наших финансовых институтов к внешним рынкам, – оказывали значительное влияние на нашу работу. И нам приходилось принимать дополнительные меры, для того чтобы помочь и финансовой сфере адаптироваться к новой ситуации, и – главное – экономике адаптироваться к этой ситуации.

На наш взгляд, оценки показывают, что, да, 2014–2015 годы были тяжёлыми для банковской системы, они очень потеряли в прибыли (прибыль упала в пять раз), накопились и плохие активы. Но итоги 2016 года показывают, что банковский сектор вышел по большинству показателей на уровень до 2014 года и даже превзошёл. Восстановились и прибыль, и капитал. На наш взгляд, сейчас банковская система уже готова к наращиванию кредитов, причём на здоровой, качественной основе, для того чтобы не создавать рисков для вкладчиков, кредиторов банков.

В этот период мы проводили, несмотря на эти обстоятельства, и продолжали проводить политику по оздоровлению банковской системы, потому что действительно были накопившиеся проблемы, у некоторых банков активы существовали только на бумаге. Но когда идёт экономический рост, это достаточно легко скрывается, а когда появляются сложности, это, конечно, очень быстро выявляется. И за четыре года мы вынуждены были отозвать лицензии более чем у 300 банков, 317 кредитных организаций.

Надо сказать, что одной из причин, иногда и главной причиной, было и то, что в 70 процентах случаев такие банки участвовали в обслуживании теневой экономики, сомнительные операции. Здесь мы тоже видим прогресс, потому что, когда в 2013 году начинали активно эту работу, наша оценка по незаконному выводу средств за рубеж была 1 триллион 700. Сейчас, по нашим оценкам, это где-то 183 миллиарда за 2016 год. Сумма ещё большая, тем не менее – снижение в девять раз. То же самое по обналичиванию средств. По нашей оценке, это было 1 триллион 200, сейчас – чуть больше 500 миллиардов, но тоже есть чем дальше заниматься.

И проблема в том, что участвуют не только банки. Мы были вынуждены через банковскую систему, которая является инфраструктурой, решать проблемы с сомнительными операциями, которые были и в платёжных терминалах. Там нам удалось решить эту проблему и с использованием инфраструктуры почты, и через туристические агентства.

Сейчас проблемой для нас является использование исполнительных листов. Через исполнительные листы выводят, к сожалению, деньги, и мы видим, что эти операции растут. Это говорит о том, что здесь нельзя успокаиваться, потому что нелегальные доходы, попытки вывести за границу, обналичить, конечно, оказывают давление на систему, ищут любые лазейки. Поэтому мы этой работой будем дальше активно заниматься.

В.Путин: Вы меня просили помочь наладить отношения с правоохранительной сферой. Как выстроена эта работа?

Э.Набиуллина: У нас взаимодействие улучшилось, стало более эффективным, и гораздо больше дел возбуждается по нашим обращениям. Сейчас мы активно работаем по двум направлениям с правоохранительной системой. Кроме текущей работы и текущего информирования это проблемы с фальсификацией отчётности. Видимо, нужны будут изменения в законодательство, мы сейчас как раз согласовываем с правоохранительными органами, и так называемые «беглые банкиры», когда люди уезжают за рубеж, тоже проходят сейчас межведомственные обсуждения, есть несколько вариантов, как решить эту проблему, но мы видим, что она решаема.

И, может быть, одна проблема, по которой мы тоже вышли с инициативой, касается работы с банковской тайной. Знаете, Центральный банк всегда консервативно относился к тому, чтобы передавать сведения о банковской тайне кому бы то ни было, потому что это важный элемент и доверия к банковской системе. Но иногда у нас получается порочный круг, когда мы правоохранительные органы информируем о нарушениях, у них нет достаточных оснований быстро возбудить уголовное дело, потому что они не получают соответствующую информацию. Могут получить её только после возбуждения уголовного дела. Поэтому предлагаем в тех случаях, когда мы видим признаки таких правонарушений, передавать документы, которые составляют банковскую тайну, именно в этих случаях, для того чтобы быстрее возбуждались уголовные дела, для того чтобы можно было и более эффективно применять ответственность к собственникам и к менеджерам таких банков.

В.Путин: Нужно гарантировать возврат вкладов.

Э.Набиуллина: Да, и гарантировать, безусловно, потому что в последние дни перед отзывом лицензии, очень часто бывает, начинают выводить активы, и здесь нам важно защитить права вкладчиков и кредиторов.

Но надо сказать, что в целом система страхования вкладов работает достаточно эффективно. Я напомню, в 2015 году мы даже в два раза увеличивали сумму: была 700 тысяч застрахованная сумма, сейчас – 1 миллион 400 тысяч. Она поддерживает работу по оздоровлению банковской системы.

Ещё одно направление, на которое хотела бы обратить внимание. Те же внешние негативные факторы выявили уязвимость нашей финансовой системы вот в каком аспекте. У нас в стране не были построены все необходимые элементы инфраструктуры. Что я имею в виду. Например, система пластиковых карт и система вообще обработки этих платёжных карт. Мы тогда достаточно быстро, меньше чем за год, перевели все операции по международным картам на процессинг внутри России. В прошлом году, в 2016-м, наш фокус деятельности был направлен на то, чтобы создать всю инфраструктуру для приёма собственных карт «Мир». То есть сейчас уже более 90 процентов банкоматов и платёжных терминалов готовы к принятию нашей собственной карты «Мир». И 2017 год мы считаем важным, поворотным именно в масштабном распространении карт «Мир».

Точно так же выявилась наша уязвимость в перестраховании. У нас не было достаточных ёмкостей по перестрахованию, и в прошлом году был принят закон – спасибо за поддержку этого законопроекта, – и мы создали во второй половине года компанию по перестрахованию рисков, особенно по нашим санкционным предприятиям, и сейчас она достаточно быстро набирает обороты.

Были аналогичные угрозы, связанные с тем, что нас могут отключить от системы SWIFT. Мы также доработали свою платёжную систему, и, если что-то случится внутри страны, все операции в формате SWIFT будут работать. Мы создали аналог SWIFT, поэтому основные элементы инфраструктуры финансового рынка были досозданы. То, чего нам не хватало.

И здесь, наверное, в помощь было то, что Центральный банк в 2013 году стал мегарегулятором, и поэтому мы уже смотрели на весь финансовый рынок комплексно. Большая работа ещё предстоит по тому, чтобы устранить пробелы в регулировании, усиливать надзор не только за банковским сектором, но и за страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами.

На наш взгляд, это очень важное направление, потому что в целом в экономике они пока не очень развиты, их активы составляют около 10 процентов от ВВП. Если активы банковской системы уже чуть даже превышают ВВП, здесь есть огромный потенциал для того, чтобы формировались «длинные» деньги и чтобы финансовая сфера в целом могла оказывать и вносить больший вклад в экономический рост, в инвестиционный экономический рост. Поэтому здесь проблем ещё хватает, в том числе в секторе ОСАГО, который очень чувствителен для наших граждан, там не удалось нам пока все проблемы решить. Сейчас идёт законодательство, мы надеемся здесь улучшить ситуацию.

Вот такие итоги работы за четыре года.

В.Путин: Хорошо.

У Вас заканчивается срок полномочий.

Э.Набиуллина: Он подходит к концу в конце июня 2017 года. И по законодательству Президент за три месяца до окончания срока вносит новую кандидатуру.

В.Путин: Эльвира Сахипзадовна, Вы возглавили Центральный банк в сложное и для мировой, и для российской экономики время. За это время банк стал ещё более важным регулятором – Вы сейчас назвали, мы сами так иногда называем, – мегарегулятором, регулирует практически весь финансовый рынок, всю финансовую сферу. И от деятельности Центрального банка в значительной степени зависит здоровье российской экономики в целом. Что бы в это сложное время Центральный банк ни делал, какие бы шаги он ни предпринимал, это всегда вызывает реакцию и экспертных кругов, и реакцию общественности, и мнение всегда расходится по поводу того, что и как делает Центральный банк.

Вместе с тем совершенно очевидным является то обстоятельство, что Центральный банк под Вашим руководством сделал очень многое для стабилизации ситуации в экономике в целом, для стабильного развития банковского сектора, да и всей финансовой сферы. Я очень рассчитываю на то, что наше ведущее финансовое учреждение, главный финансовый регулятор под Вашим руководством будет действовать так же независимо, так же уверенно будет себя вести, будет принимать нужные и своевременные решения. И, рассчитывая на это, намерен внести Вашу кандидатуру в Государственную Думу на следующий срок в качестве Председателя Центрального банка Российской Федерации.

Э.Набиуллина: Спасибо большое, Владимир Владимирович. Спасибо большое за то доверие, которое Вы оказывали и которое сейчас оказываете. И я исхожу из того, что Центральный банк, реализуя задачи, которые определены законодательством, будет вносить позитивный вклад в развитие российской экономики.