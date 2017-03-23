Владимир Путин провёл заседание по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами

Вступительное слово на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству России с иностранными государствами

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В.Путин: Уважаемые коллеги!

Мы с вами сегодня проводим первое в этом году заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Предлагаю подвести итоги работы в сфере ВТС в 2016 году, а также обсудить актуальные и перспективные задачи по этому направлению.

Но, вы знаете, у нас есть изменения в составе ВТС, потом отдельно ещё об этом поговорим. Надеюсь, что коллеги будут работать эффективно, на что очень рассчитываю, желаю успехов.

К итогам 2016 года. По итогам прошедшего года Россия уверенно удерживает второе место в мире по объёму военного экспорта: в прошлом году он превысил 15 миллиардов долларов. Напомню, что в 2015 году было 14,5 миллиарда долларов. По данным Стокгольмского международного института исследования мировых проблем (SIPRI), доля России в мировом экспорте оружия составляет 23 процента. Соединённые Штаты существенно впереди – 33 процента, а дальше идут Китай – 6,2, Франция – 6, Германия –5,6.

Благодаря чёткой, выстроенной работе российских участников ВТС система военно-технического сотрудничества не только успешно конкурирует в жёстких условиях глобального рынка, но и перевыполняет плановые показатели. Прежде всего речь идёт о таких предприятиях, как «МиГ», «НПО Машиностроения», «Алмаз-Антей», «Вертолёты России». Здесь показатели весьма приличные, если не сказать очень хорошие. «МиГ» выполнил свои задания на 118 процентов, Рособоронэкспорт – на 101, «ВПК «НПО машиностроения» – 155 процентов, «Алмаз-Антей» (это системы ПВО) – 185, «Вертолёты России» – на 327 процентов.

Российская продукция военного назначения пользуется устойчивым спросом, поставляется в 52 страны мира. В прошлом году были подписаны новые контракты на общую сумму 9,5 миллиарда долларов. Таким образом, портфель экспортных заказов отечественной «оборонки» сохраняется на уровне 50 миллиардов долларов.

При этом мы намерены наращивать присутствие России на мировом рынке вооружения и военной техники, расширять географию поставок и перечень экспортируемой продукции, улучшать качественные характеристики отечественного оружия. Так, в прошлом году были подписаны 18 международных договоров в области ВТС.

Возможности российского оружия, его исключительная надёжность и эффективность проявляются и в борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике, в противодействии терроризму на всём Ближнем Востоке.

Применение авиации и средств ПВО в реальных боевых условиях даёт абсолютно бесценный опыт лётному и инженерно-техническому составу, расчётам противовоздушной обороны, а также разработчикам отечественной продукции военного назначения. Хочу их поблагодарить за то, что они работают активно и очень оперативно реагируют на замечания, которые возникают в ходе применения боевой техники. А она успешно применяется не только в боевых условиях, не только в боевой обстановке, но и в гуманитарных целях.

Так, новейшими противоминными комплексами были обезврежены взрывные устройства в Алеппо и Пальмире, нейтрализовано химическое оружие террористов. Доказали свою эффективность мобильные медицинские комплексы, полевые пункты питания, инженерные средства, которые помогают возрождать мирную жизнь, восстанавливать электро- и водоснабжение населённых пунктов.

Обращаю внимание: нужно постоянно анализировать опыт практического применения оборонных технологий, совершенствовать методики военного обучения. Такой подход послужит и развитию связей в системе ВТС, повышению качества продукции оборонно-промышленного комплекса страны.

Давайте начнём работать.

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