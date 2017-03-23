Владимир Путин встретился с председателем правления концерна BASF Куртом Боком

На встрече также присутствовал финансовый директор концерна Ханс-Ульрих Энгель.

С российской стороны во встрече приняли участие помощник Президента Юрий Ушаков, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

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В.Путин: Уважаемый господин председатель! Уважаемые коллеги! Позвольте мне сердечно поприветствовать вас в Москве.

У нас очень давние добрые отношения с компанией BASF. BASF работает у нас давно и в разных сферах: химия, бытовая химия. И концерн вкладывает хорошие средства в локализацию производства в России.

Энергетика – вторая важнейшая отрасль, причём BASF работает с разными компаниями: с «Лукойлом», с «Газпромом». Вы заметный, весомый акционер в «Северном потоке» и, насколько мне известно, поддерживаете продолжение этого проекта, который носит чисто экономический характер, хочу это подчеркнуть, «Северный поток – 2».

И здесь ещё раз хотел бы подчеркнуть, что этот проект не направлен против каких бы то ни было наших партнёров. Более того, мы готовы со всеми нашими партнёрами продолжать отношения, в том числе с Украиной в качестве транзитёра, но исходим из того, что будут предоставляться надёжные, экономически выгодные рыночные условия для совместной работы.

С учётом роста потребления в Европе и с падением добычи у наших европейских партнёров «Северный поток – 2» является абсолютно естественным проектом.

Нам приятно отметить, что наши надёжные партнёры в Европе в целом, в Германии продолжают активно работать в России. К сожалению, последние события в экономической сфере негативно отражаются на объёмах взаимной торговли, а, по данным Восточного комитета немецкой экономики, Германией потеряны в результате этих неблагоприятных событий минимум 150 000 рабочих мест.

Но всё-таки мы не теряем надежды на то, что нам удастся восстановить полноформатное сотрудничество. И конечно, будем настойчиво работать над этим и с нашими экономическими партнёрами, и с нашими партнёрами на политическом уровне. И 2 мая, как Вы знаете, мы ожидаем с визитом Федерального канцлера госпожу Меркель.

К.Бок (как переведено): Господин Президент, большое спасибо, что сегодня я и мой коллега по правлению Ханс-Ульрих Энгель можем присутствовать здесь и сказать несколько слов.

BASF уже более 140 лет присутствует и активно работает на российском рынке, в том числе с нашими друзьями и партнёрами из «Газпрома».

Мы здесь заняты в двух отраслях: химия и энергетика. Пожалуй, коротко остановлюсь на химии. Последние два года были для нас непростыми, но с этого года мы отметили для себя тенденцию к росту. Исходные условия для дальнейшего роста сейчас лучше, чем некоторое время назад. И мы будем предпринимать усилия, для того чтобы воспользоваться этими возможностями. Не так давно обсуждали с Министром промышленности соответствующие темы. И мы, конечно же, будем работать над увеличением локализации.

Сотрудничество в области энергетики, конкретно – газовой отрасли, протекает очень хорошо, очень успешно. Это очень важная для нас отрасль. И, конечно же, здесь, в этой сфере, для нас главный проект на данный момент – это «Северный поток – 2». Мы вместе привели к успеху проект «Северный поток – 1». И думаю, нам удастся привести к успеху и проект «Северный поток – 2», именно потому, что между нами сложилось успешное сотрудничество.