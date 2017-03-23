Воровок из Сбербанка задержали при покупке Феррари

Правоохранительные органы расследуют дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны две сотрудницы Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе финансового учреждения.

Ранее стало известно, что менеджеров по работе с клиентами сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых задержали в автосалоне, где девушки покупали новый Ferrari. По данным следствия, девушки работали с юридическими лицами и имели доступ к счетам клиентов. Дадашевы перевели на счета фирм-однодневок, а затем обналичили 40 миллионов рублей.

"Расследование проводится при активном содействии службы безопасности Сбербанка. Мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. До его окончания воздержимся от комментариев", — сообщили в банке.

Уголовное дело в отношении сестер возбуждено по статье об особо крупном мошенничестве.