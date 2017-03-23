Житель Абакана получил благодарность за найденный кошелёк

23.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Кошелёк с деньгами, найденный на улице, мужчина отнёс в полицию, а там разыскали владельца.

Павел Санников возле магазина на улице Промышленная в Абакане нашёл бумажник с деньгами и банковской картой. Мужчина позвонил на «телефон доверия» полиции и сообщил о находке. Сотрудникам удалось найти хозяина кошелька и связаться с ним. Утраченный бумажник вернулся к законному владельцу.

Сегодня под аплодисменты личного состава в УМВД России по Абакану небезразличного жителя республиканской столицы поблагодарили за ответственность и порядочность.

Павел был искренне удивлён благодарственному письму. 

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