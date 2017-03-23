Жители Хакасии теперь будут получать средства маткапитала быстрее

Если прежде отводился месяц на рассмотрение заявления и еще месяц - на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен до 10 рабочих дней.

Таким образом, получение средств материнского семейного капитала не будет превышать месяца и 10 рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение. Новые сокращенные сроки касаются тех решений, которые будут приняты, начиная с 15 марта текущего года, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии. В нашей республике из 36000 владельцев сертификатов на материнский капитал около 29000 уже распорядились средствами. Наибольшим спросом пользуется такое направление, как улучшение жилищных условий (26085 семей). На образование своих детей средства направили 3262 семьи, на пенсию мамы – 15 владелиц сертификатов, на оплату услуг для детей-инвалидов не поступило ни одного заявления. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тысячи рублей.

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