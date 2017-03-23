Жительница Абакана пыталась заставить соседа убрать септик, суд ей отказал

В суд с исковым требованием к соседу убрать самовольно возведенный септик во дворе многоквартирного дома обратилась жительница Абакана.

Она утверждала, что из-за септика в доме появилась сырость, в подвале и подполье - плесень. Женщина полагала, что это может привести к разрушению дома, поскольку его несущие конструкции, межэтажные перекрытия – деревянные. Просила обязать ответчика перенести септик на расстояние не менее пяти метров от стены дома. Суд отказал, поскольку пришел к выводу, что гражданка не доказала нарушение своих прав. Судебная экспертиза установила, что септик возведен с соблюдением строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил и не создает угрозы для жизни и здоровья жильцов дома. Судебная коллегия Верховного Суда РХ решение суда первой инстанции признала законным.

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