В одном из банков Абакана «всплыла» некачественная фальшивка

Пятитысячную купюру с признаками подделки сотрудник банка обнаружил только при пересчёте выручки.

Накануне сотрудник одного из банков в Абакане при пересчёте денег обнаружил купюру номиналом 5 000 рублей образца 1997 года серии БВ № 4784742 с признаками подделки. Известно, что фальшивка поступила в отделение от общества с ограниченной ответственностью. Купюра отличается низким качеством изготовления. По факту изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.

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