Александр Лукашенко заявил, что американские и немецкие фонды спонсировали провокаторов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские и немецкие фонды выделяли деньги на провокацию в стране.

В пресс-службе президента отметили, что финансирование соответствующей противоправной деятельности «в основном осуществлялось через Литву и Польшу».

«Вот они обижаются — услышали моё заявление в Могилёве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что тех людей, которые, выходя на акции, хотели решить какие-то свои вопросы, просто пытались использовать.

Ранее сообщалось, что Комитет государственной безопасности Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, задержаны 26 человек.

Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов оружие могло быть использовано во время уличных протестных акций 25 марта.

Кроме того, у КГБ есть информация, что провокаторы планировали прибытие боевиков с Украины.