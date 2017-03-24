Авиарейс из Абакана в Москву дешевле, чем из Красноярска

По данным на 24-25 марта вылететь из Абакана в Москву дешевле, чем из Красноярска. По поводу стоимости авиаперелётов можно уточнить в справочных по телефонам авиакомпаний: 26-09-82, 296-500.

Международный аэропорт Абакан продолжают модернизировать. В середине марта текущего года начался ремонт багажного отделения. Его планируется оснастить новыми система кондиционирования, отопления, освещения, информирования пассажиров и сделать в одном стиле с накопителем. На сегодняшний день завершена работа по обшивке стен гипсокартоном и переносе электрощитов. Все работы по ремонту помещения для выдачи багажа проводятся после обслуживания рейсов, чтобы не доставлять неудобства пассажирам. Окончание ремонтных работ планируется в конце апреля. В весенне-летний период будет продолжено благоустройство привокзальной площади, а также ремонт зданий и сооружений, в которых работает персонал, и находится техника. На очереди ремонт цеха бортового питания, сообщили в пресс-службе минтранса РХ.

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