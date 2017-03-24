Бюджет Черногорска зарабатывает на муниципальном имуществе

От реализации программы «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Черногорска» город получил 18 миллионов рублей.

Об этом сообщил руководитель комитета по управлению имуществом Черногорска на заседании комиссий по бюджету, финансам и промышленности, а также мандатной комиссии совета депутатов. Были выполнены работы по оценке рыночной стоимости 86 объектов, проведена техническая инвентаризация по шести объектам. Фактическое поступление от реализации программы составило более 18 миллионов рублей, сообщает Черногорск Информ». Проведение этих мероприятий позволило привлечь в экономический оборот объекты недвижимости и увеличить поступление доходов в бюджет города.

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