Чечня: Росгвардия подверглась нападению боевиков, погибли шестеро сотрудников

В Национальном антитеррористическом комитете России подтвердили факт нападения боевиков на часть Росгвардии в Чечне: среди сотрудников правоохранительных органов есть жертвы и раненые. В Росгвардии сообщили, что погибли шесть человек.«К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии», - приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Число жертв и пострадавших НАК не уточняет.
Однако позднее в Росгвардии заявили о гибели шестерых своих сотрудников.
Источник же сообщил о трех раненых.
В сообщении комитета отмечается, что на воинскую часть напала группа из шести человек и «в ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы». Ранее сообщалось, что атакующих было восемь, но двоим удалось скрыться.
«У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, на телах двоих - муляжи поясов смертников», - отметили в ведомстве.
На данный момент активная фаза операции по ликвидации боевиков завершена. На место боев прибыли взрывотехники. Также ведется работа по опознанию уничтоженных ткеррористов.
Напомним, в районе 2.30 группа экстремистов пыталась прорваться на территорию части Росгвардии, дислоцированной в станице Наурская.
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