Чечня: Росгвардия подверглась нападению боевиков, погибли шестеро сотрудников

В Национальном антитеррористическом комитете России подтвердили факт нападения боевиков на часть Росгвардии в Чечне: среди сотрудников правоохранительных органов есть жертвы и раненые. В Росгвардии сообщили, что погибли шесть человек.

«К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии», - приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Число жертв и пострадавших НАК не уточняет.

Однако позднее в Росгвардии заявили о гибели шестерых своих сотрудников.

Источник же сообщил о трех раненых.

В сообщении комитета отмечается, что на воинскую часть напала группа из шести человек и «в ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы». Ранее сообщалось, что атакующих было восемь, но двоим удалось скрыться.

«У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, на телах двоих - муляжи поясов смертников», - отметили в ведомстве.

На данный момент активная фаза операции по ликвидации боевиков завершена. На место боев прибыли взрывотехники. Также ведется работа по опознанию уничтоженных ткеррористов.

Напомним, в районе 2.30 группа экстремистов пыталась прорваться на территорию части Росгвардии, дислоцированной в станице Наурская.