Дмитрий Медведев освободил Владимира Фортова от должности главы РАН

И.о. президента академии стал Валерий Козлов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил вице-президента Российской академии наук (РАН) Валерия Козлова исполняющим обязанности главы Академии, освободив от должности президента РАН Владимира Фортова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В кабмине напомнили, что ранее выборы президента РАН были перенесены на ноябрь в связи с тем, что все кандидаты сняли свои кандидатуры. При этом общее собрание академии обратилось к правительству РФ с просьбой о продлении полномочий президента, президиума, вице-президентов и главного ученого секретаря президиума РАН, срок которых истекает 27 марта. В свою очередь, как отмечается в материалах кабмина, "Фортов обратился с просьбой не продлевать ему полномочия президента РАН".

"Согласиться с предложением президента Российской академии наук Фортова В.Е. о возложении обязанностей президента Российской академии наук на вице-президента Российской академии наук Козлова Валерия Васильевича с 24 марта 2017 г., - говорится в распоряжении правительства РФ. - Освободить Фортова Владимира Евгеньевича от должности президента Российской академии наук 23 марта 2017 г. по его просьбе".

Как отмечается в справке к распоряжению, "документ позволит обеспечить деятельность Российской академии наук до избрания нового президента Академии".

Задачи и.о. президента РАН

По словам главного ученого секретаря президиума РАН Михаила Пальцева, главная задача исполняющего обязанности президента РАН Валерия Козлова, - провести выборы президента академии до 28 сентября.

"Козлову нужно организовать выборы, перед ним задача эта поставлена. Он ее будет выполнять. Никаких задач перед ним не поставлено, только организовать выборы и провести их до 28 сентября", - сказал Пальцев.

Ранее Пальцев сообщал, что выборы президента академии могут быть назначены на осень и пройти не позднее 20 ноября.

"По действующему уставу нам могут продлить полномочия президиума действующего на шесть месяцев. Шесть месяцев истекает 28 сентября… Мы надеялись, что правительство пойдет навстречу, но устав есть устав", - ответил Пальцев на вопрос о переносе сроков выборов с ноября на сентябрь.

Пальцев добавил, что Козлов даст пресс-конференцию о своем назначении на должность и. о. президента во вторник, 28 марта, в 14:00 мск. Однако место проведения пресс- конференции еще неизвестно.

Ситуация с выборами главы РАН

Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за перенос выборов президента РАН на осень 2017 года. При этом Общее собрание попросило продлить полномочия действующего президента Академии Владимира Фортова, которые истекают 27 марта. Правительство должно принять окончательное решение по этому поводу.

Выборы президента Российской академии наук еще в ноябре 2016 года были назначены на 22 марта этого года, когда проходит Общее собрание РАН. Они должны были стать первыми после масштабной реформы РАН 2013 года, в ходе которой к ней присоединили Российскую академию медицинских наук и Российскую академию сельскохозяйственных наук.

На пост президента претендовали три академика: Фортов, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, биофизик, автор ряда работ по молекулярной биологии белков, создатель варианта гормона роста человека без лактогенной активности Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, специалист а области лазерной физики, разработчик лазерных систем, а также системы изготовления имплантатов по томографическим данным Владислав Панченко.

Однако 20 марта на Общем собрании академии наук все трое сняли свои кандидатуры, объясняя это решение тем, что процедура выборов президента в уставе РАН не прописана четко. После этого большинство членов академии проголосовали за перенос выборов президента и президиума на вторую половину ноября и доработку устава. Кроме того, ученые решили обратиться в правительство - учредителя академии - с просьбой продлить полномочия не только президиума, вице-президентов и главного ученого секретаря президиума, но и президента РАН до выборов. При этом сам Фортов заявил о нежелании продления своих полномочий, чтобы не влиять на разработку новой процедуры выборов.