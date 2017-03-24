ДНР и ЛНР обретают признаки государства, а Украина уходит в небытие

Украина уходит в небытие. Обзор блогосферы

Как мы и говорили в прошлом обзоре блогосферы «Стратегия Запада в отношении России зашла в тупик», в этом материале мы рассмотрим те фундаментальные перемены, которые произошли со статусом ЛДНР за последний месяц.

Начало изменения статуса республик Новороссии (пока еще в составе Украины) было положено 18 февраля текущего года, когда президент России Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Кроме паспортов и номерных знаков, этот указ коснулся и ряда других документов — свидетельств о рождении и смерти, заключении или расторжении брака, об образовании и квалификации и других.

2 / 4 © СВ ДНР Паспорта ДНР

Таким образом, Москва начала показывать официальному Киеву и его западным партнерам, что бесконечно невыполнение Минска-2 со стороны Берлина, Парижа и Киева продолжаться не будет. Москва не позволит. Посыл был предельно четок и ясен — если вы хотите решать проблему, то решайте. Если нет — то мы пойдем своим путем, и никто Москве, Донецку и Луганску в этом не в состоянии будет помешать. Киев и западные столицы на этот шаг конструктивно не отреагировали и продолжали саботировать процесс мирного урегулирования, как будто это Москва и ЛДНР больше всех в этом заинтересованы. Смешно — кто будет Западу возвращать 85−95 млрд долларов, если Украина распадется, а Новороссия не будет считаться правопреемницей распавшегося украинского недогосударства? Поэтому это Европа, а не Россия должна быть, прежде всего, заинтересована в выполнении и доведении до конца Минска-2. У России в этом плане руки развязаны.

Москва посмотрела и не стала ничего говорить — не хотите, как хотите. Далее уже руководство ЛДНР предприняло следующий шаг, когда в ответ на блокаду со стороны киевских радикалов 1 марта ввело внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на территории ДНР и ЛНР. Напомню, что украинские националисты начали торговую блокаду ДНР и ЛНР еще в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране. Порошенко сначала сопротивлялся боевикам, осуществлявшим блокаду Донбасса, даже осуждал, а затем, когда так и не нашел необходимых властных и силовых ресурсов для решения данной проблемы, встал на их сторону, расписавшись тем самым в своем полном безвластии. Чем нанес ничем уже невосполнимый ущерб своей репутации в глазах Запада.

4 / 4 Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

На способность официального Киева не повлияло даже то, что блокада наносит ущерб Украине гораздо больший, чем республикам Новороссии: «Потеря контроля над предприятиями Донбасса, которые в ответ на блокаду были национализированы ДНР и ЛНР, наносит огромный урон экономике Украины. Доллар в обменниках уже превысил отметку в 27 гривен. Эксперты предсказывают, что до конца года курс может повыситься до 35−37 гривен, пишут украинские «Вести». Следом за долларом, естественно, подскочит в цене бензин, а значит, повысятся цены на все товары (не только импортные), отмечает издание. Дальнейшими последствиями авторы материала называют потери в валютной выручке, налогах, ВВП страны, а, следовательно, и ухудшение жизни обычных украинцев».

Это был второй шаг по выходу из украинской юрисдикции. После него стало окончательно ясно, что у Киева нет никаких вариантов решения проблемы Донбасса. Ни воевать, ни отторгнуть Донбасс с выгодой для себя Киев не может. То есть он попал в ситуацию полного цугцванга, когда каждый ход только ухудшает ситуацию. Более детально эту коллизию официального Киева мы разбирали в статье «Титаник» украинской государственности идет ко дну»:

«Сегодня она не может ни отказаться от Донбасса, ни включить его в свой состав. Второе невозможно потому, что невозможно соединить несоединимое, притом настолько обильно политое кровью гражданской войны в условиях отсутствия исторических традиций государственности и элит, соответствующих собственной государственности. Нельзя соединить в одном государственном механизме необандеровцев Львова и Киева и наследников Красной армии в Донецке и Луганске.

Отрезать? — Отрезать тоже невозможно по очень простым причинам. «Как только Украина отстанет от Донбасса, установит полноценную границу и прекратит обстреливать жилые массивы городов Новороссии, в течение максимум года Донбасс восстановит мирную жизнь на подшефных территориях и за два-три года нарастающими темпами превзойдет украинский уровень жизни в несколько раз. Украина и Европа заигрались в затягивание Минского процесса, в результате не будет ни Минского процесса, ни Донбасса в составе Украины».

Сложившаяся к концу февраля в Донбассе ситуация показала, что Киев не имеет ни властных, ни политических, ни экономических, ни военных ресурсов вернуть республики Новороссии в свой состав ни на прежних, ни на каких вообще условиях. И решения руководства Новороссии только оформили отсутствие украинской власти на земле Донбасса. Как вполне справедливо отмечает Ростислав Ищенко:

«Блокада Донбасса формально стала последним шагом, окончательно отрезавшим даже теоретическую возможность возвращения народных республик в состав Украины. В течение двух лет «Минска» административная и политическая вертикаль на Украине разрушалась, а в республиках крепла. Два года украинские силовые структуры превращались в сборище банд и частных армий, а государственная власть постепенно теряла централизованное руководство ими.

3 / 4 Александр Горбаруков © ИА REGNUM Вопрос

Политические оппоненты Петра Алексеевича, выдвинувшие на первый план слабые маргинальные фигуры, заставившие президента на равных бороться с ними и в результате уступить, убедительно продемонстрировали, что Порошенко работает президентом только в пределах собственного кабинета. Вопрос его выноса оттуда — дело времени, а не принципа. В такой ситуации любой внешнеполитический партнёр Украины вынужден задумываться о том, что будет после Порошенко, с кем и как выстраивать отношения и будет ли существовать украинское государство уже в конце 2017 года».

Аналогичные тенденции отмечают и другие эксперты: «В украинском кризисе пройдена очередная точка невозврата. Она пройдена, прежде всего, для самой Украины, которая все больше загоняет себя в тупик, из которого нет выхода. Наступил этап ультиматумов, в котором поддержка ДНР и ЛНР со стороны России гораздо тверже и продуманнее, чем словесная поддержка Киева со стороны Запада. На Украине все сильнее звучат панические заявления, что дело идет к распаду страны».

Соответственно, на фоне угасания украинской государственности государственность Новороссии, не обремененная долгами, вышиваночным безумием, кровью на руках хунты и так далее и тому подобное, получает все возможности для того, чтобы сменить на юго-западных землях Русского мира, мало того, что не оправдавший себя, так показавший себя глубоко враждебным Русскому миру проект украинской государственности.

Перед республиками Новороссии стоит целый ряд административных, политических, социальных, финансово-экономических проблем. Однако наличие общей границы с Россией и давняя историческая интегрированность в промышленный и мировоззренческий комплекс России достаточно легко решают эту проблему.

Необходимо отметить, что резкий рост влияния республик Новороссии оказывает не только внутриукраинское влияние, но и сказался уже на смягчении риторики официального Минска в отношении Москвы, потому что Минск заметил, как Москва усилила свои позиции по Украине, и тут же начал маневрировать, выходя из прежнего сценария конфронтации с Москвой. Сценарий антироссийской майданизации сейчас отложен в сторону, и, наоборот, под удар попали те политические силы, которые связаны с Западом и пытались устроить попытку Майдана в Минске. Несомненно, накануне маршей оппозиции 25 марта пока рано делать далеко идущие выводы, однако тренд начал меняться.