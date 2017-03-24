ДНР: в Донецке атакован Штаб корпуса Народной милиции

Сегодня, 24 марта, в районе 9 утра из ручного гранатомета был обстрелян штаб корпуса, расположенный в Киевском районе Донецка, неподалеку от торгового центра «Донецк-сити» и городского планетария.

Мощный взрыв услышали жители Киевского, Калининского и Ворошиловского районов города. На машинах сработала сигнализация, задрожали окна в квартирах горожан.

По предварительной информации, из ручного гранатомета был атакован штаб Корпуса Народной милиции ДНР. Попадание пришлось в 4-й этаж здания.

В настоящее время место преступления оцеплено, прессу не пускают. Никаких официальных комментариев о преступлении пока нет. «Антифашист» следит за ситуацией.