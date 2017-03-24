Энергетический вампиризм – зависимость от которой нужно освободится

Зависимостей в нашей жизни много - но суть всех их одинакова: зависимость в чем бы то ни было - это всегда зависимость от источника получения энергии.

Собственно, на этом ответе можно было бы поставить точку. ) Но поскольку люди разные, то давайте немного развернем эту тему.

Мы все - энергетические существа, постоянно нуждающиеся в энергообмене.

С этой позиции, называть зависимостью любое получение энергии - это не совсем корректно, поскольку зависимость - это несколько большее, чем просто получение энергии. Поэтому здесь есть важное разделение:

зависимость возникает тогда, когда мы не в состоянии регулировать свой доступ к источнику нашей энергии - а не просто тогда, когда мы получаем энергию.

Иными словами, если твой источник получения энергии всегда с тобой (или в тебе), и тебе для этого не нужны никакие допинги - можно сказать, что зависимостей нет.

Самый наглядный вариант энергозависимости - это, конечно же, наркомания. Людей подсаживают на такой серьезный энергодопинг, что они превращаются в безвольных существ, единственная цель которых - это вернуть своё состояние наполненности, делавшее их счастливыми. И ради этого они готовы пойти практически на всё.

Но есть немало зависимостей и не таких масштабных. Например, зависимость от другого человека.

Что происходит? Вы встречаете человека, который вам очень нравится. В любом смысле: в сексуальном, в ментальном, в поведенческом - неважно. И вы начинаете испытывать наслаждение от нахождения рядом с ним, от всех его проявлений. Иными словами, от энергетического соприкосновения с этим человеком - с вашим источником энергии.

Да, вам будет казаться, что вы просто восхищаетесь им, что он такой хороший-хороший, и т.п. - и это правда: потому что он для вас - источник энергии. И потому мозг легко раскрасит эту внутреннюю техническую схему в различные красивые мотивации - чтобы человеку замотивировано виделось, почему ему, ну, очень надо контактировать именно с этим источником, с этим человеком.

Или взять, например, любовь. Не в её истинном смысле - как алгоритм единства - а том, в котором её привыкло воспринимать большинство: как эмоционально-сексуальную связь между "м" и «ж».

Это тоже подсадка на необходимый источник энергии.

Кстати, и заканчивается эта бытовая любовь именно потому, что вы меняетесь, ваше энергосоотношение с партнером меняется, пиковый уровень энергии падает - и вам уже необходим новый источник свежей (крови :) ) энергии. Которого старая «батарейка» в виде бывшего партнера уже не в силах вам дать.

На эмоционально-ментальном уровне такую перемену человек назовет «Ты теперь изменился - я теперь тебя больше не люблю!» - но подоплека этого намного глубже и жестче: "Я потому теперь "не люблю", что не получаю нужной мне энергии - которая и давала мне нужное (желаемое) состояние".

И таких зависимостей в жизни человека очень много: развлечения всяких видов... желание одобрения от других (это тоже желание получения энергии)... стремление привлекать к себе внимание разными способами,.. и т.д. И если кто-то думает, что в разряд зависимостей попадают только т.н. плохие действия, то это не так: точно такой же зависимостью может быть, например, ум.

Почему ум всегда так беспокоен, всегда требует применения (помните Шерлока? Он начинал реально чахнуть, когда не могу применить свой ум к делу)? Потому что ум - одна из самых энергозависимых систем человека. И он постоянно требует все новой и новой «пищи». Именно поэтому многие люди, например, могут запоем читать все подряд - лишь бы их ум поглощал тонны информации: они подзаряжаются.

Им-то кажется, что они просто любознательные, что им просто все интересно - но на самом деле у этой «любознательности» есть вполне чёткие энергетические причины: мозг этих людей буквально требует энергоподзарядки определенного типа - и превращает своих подопечных в автомат по переработке информации. Суть которого - выработка энергии, необходимой мозгу.

Надо осознать: зависим ты или нет - это зависит только от уровня твоей энергии, твоей внутренней силы.

Поэтому чем слабее человек - тем легче его подсадить на энергокрючок очередной зависимости.

Да, собственно, его и подсаживать не надо: он сам, в силу нашего конкструктивного устройства, будет лихорадочно искать - к чему бы ему подсоединиться. Ведь хотя его сознание и не подозревает, но его мозг четко знает: если человек не получит источника энергии - он начнет умирать. В прямом смысле.

Поэтому ключевой момент во всей этой истории - это собственная энергия, собственная внутренняя сила.

Когда человек приводит свой организм в энергетическое равновесие, то он начинает сам генерировать энергию - а не воровать её разными способами у других людей, маскируя свой энерговампиризм разными красивыми словами.

Где все эти слова - это всего лишь оправдание своего неумения грамотно пользоваться своей же внутренней силой. Т.е. по сути, это просто оправдание своей лени и слабости - в силу незнания себя настоящего.

В реальности же каждый из нас сконструирован так, что обладает способностью восстановить свой баланс, и, тем самым, увеличить свой энергопотенциал до уровня, при котором ему уже не надо «пожирать» других людей.

Людей, проделавших это, легко узнать: они радостны, мощны, уверены в себе, оптимистичны.

Их очень трудно сломать - и практически невозможно расстроить.

Они с радостью вступают в любой честный взаимообмен энергией (в любых видах) - и, при этом, так же легко отпускают свой источник энергии, не вцепляясь в него, как в последнюю возможность выживания.

С ними легко и комфортно. Ну, при условии, конечно, если вы не пытаетесь втихую их пожрать - с помощью разных хитростей. Одна из которых, например - это привлечение внимания к себе любым способом. В таких случаях они попросту легко перекроют вам эту возможность - сразу, как только ваши эгоистические вампирские склонности проявятся. Не потому, что им жалко энергии - а потому, что вы, таким поведением, нарушаете принципы её (энергии) правильного функционирования.

Вывод прост:

а) проверь себя на энергозависимость, и

б) если не хочешь жить вампиром (а это всегда чревато страданиями - ведь не всегда ты сможешь «сожрать» именно того, кого хочешь) - восстанавливай свой собственный ресурс, свой собственный баланс.

И превращайся из человека пустого в человека наполненного: жизненной силой, радостью, настоящим (а не вежливо-моральным) теплом. И на этом уровне ты уже не будешь жить эгоистичными охотничьими интересами бродяги-вампира - а будешь легко соединяться с другими светлыми людьми. И увеличивая вашу совместную силу, жить в мире соединения - а не пожирания ради выживания.