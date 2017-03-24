Евровидение: иностранцы боятся ехать в Киев. Отели стоят пустые

Несмотря на то, что до начала европейского песенного конкурса осталось меньше двух месяцев, туристы не спешат выкупать номера в отелях украинской столицы, в то время как перед первым Евровидением в Киеве и Евро-2012 почти все гостиничные номера по более менее доступным ценам были забронированы задолго до дат проведения событий.

Для начала немного ностальгии и ретроспективы в тот славный период, когда Украиной правил «диктатор» Янукович. Проигнорировав бойкот Евро-2012 объявленный Меркель из-за солидарности с «больным копчиком Тимошенко», иностранные туристы ринулись бронировать киевские гостиницы. О неслыханном наплыве желающих посетить матчи в рамках европейского чемпионата по футболу на Украине сейчас напоминают разве что сообщения из кажущегося уже таким далеким 2012-го года:

«Мест в отелях на Украине на период Евро-2012 уже нет. Свободных мест в отелях Украины, которая совместно с Польшей примет чемпионат Европы по футболу, в период турнира почти не осталось. Оставшиеся номера, свидетельствуют сайты украинских отелей, бьют ценовые рекорды. Оставшиеся номера, свидетельствуют сайты украинских отелей, бьют ценовые рекорды: стоимость проживания на время Евро-2012 взлетела минимум в три, а в отдельных случаях - более чем в десять раз. Бюджетное жилье - хостелы, частные квартиры и студенческие общежития - также значительно подорожало», - сообщал сайт РИА Новости в начале апреля 2016 года, то есть почти за два месяца до Евро-2012.

С тех пор страна пережила значительные трансформации: «диктатора» скинули, к власти пришел самый «честный и патриотический режим» за всю историю независимости, а Европа стала близкой до неприличия. Казалось бы, победа Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме настоящий подарок судьбы: теперь только сиди и считай дивиденды от такого грандиозного ивента, как Евровидение в Киеве.

Однако на практике все выглядит совершенно по иному: иностранцы и местные туристы не спешат бронировать даже самые дешевые номера в отелях, расположенных рядом с местом проведения песенного конкурса – Международным выставочным центром, недалеко от метро «Левобережная», о чем свидетельствует анализ предложений на сайте Booking.com.

Для интереса, мы решили осведомиться о наличии свободных номеров на самые «вкусные даты», то есть на период с 9 по 13 мая (полуфинал и финал конкурса) в нескольких отелях, наиболее близко расположенных к площадке проведения конкурса и пришли к выводу, что ажиотажа со стороны гостей, мягко говоря, не наблюдается. Отели и сейчас предлагают свободные варианты размещения на эти даты, причем по бросовым в понимании европейцев ценам. Но не помогает даже это.

Читателям, просматривающим эти объявления, мы бы посоветовали не реагировать на рекламные заманухи от «букинга», ведь опытные путешественники знают, что данный сервис постоянно пытается подстегивать клиентов (где бы то ни было) к бронированию номеров, сообщая, что «осталось всего … комнат» и «…. пользователей просматривают данный вариант в настоящее время». Конечно же, данные трюки являются всего лишь маркетинговой уловкой, не связанной с реальным интересом к объекту размещения. Если свободных номеров нет – значит их нет, все остальное - уловки отельных коммерсантов.

В столичных гостиницах, расположенных дальше от Выставочного центра до сих пор также остаются вакантными большое количество номеров на любой вкус и кошелек. На данный момент полной загрузкой может похвастаться разве что малобюджетный отель «Братислава» недалеко от места проведения Евровидения, хотя и в нем последний свободный номер был забронирован только вчера (видимо, номера в отеле были выкуплены или украинцами или какими-то бесстрашными иностранцами, так как учитывая окружение гостиницы, гулять в темное время суток в данном районе мы бы не советовали).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что напуганные картинками в СМИ о диких украинских буднях «цивилизованные» иностранные гости (не путать с секс-туристами из Турции и некоторых стран Евросоюза, заполонившими Киев) попросту опасаются посещать «столицу гидности». Несложно спрогнозировать, что основным иностранным контингентом, собирающимся посетить Киев в даты конкурса Евровидения будут уже упомянутые секс-туристы, а также не очень платежеспособные визитеры из ближнего и дальнего зарубежья.

А вообще, велкам ту Киев! Приготовления к конкурсу здесь в самом разгаре.