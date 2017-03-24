Евровидениие 2017: Россия отказалась от «дистанционного» участия

Первый канал отказался от предложенного организаторами Евровидения формата участия в конкурсе российской исполнительницы Юлии Самойловой посредством прямой трансляции. Европейский вещательный союз (EBU) выступил с инициативой вести трансляцию выступления Самойловой из России, чтобы выйти из сложившейся ситуации с запретом, наложенным Службой безопасности Украины на въезд россиянки в страну. Это предложение встретил в штыки вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, назвав трансляцию таким же нарушением украинских законов, как и въезд Самойловой в страну.

Первый канал сообщил о получении официального предложения EBU, которое заключается в том, чтобы российская участница Евровидения Юлия Самойлова выступила в полуфинале конкурса посредством прямой трансляции из Москвы. В связи с этим канал заявил, что всегда действовал в полном соответствии с правилами Евровидения и выбрал участника конкурса, который был зарегистрирован EBU и остаётся действующим конкурсантом.

«Претензий к Юлии Самойловой со стороны EBU нет. По правилам Евровидения, страна-вещатель должна обеспечить всем участникам «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия». Таким образом, отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса», — подчёркивается в заявлении.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения», — также отмечается в заявлении.

В заявлении отмечается, что EBU не должен изобретать новых правил для российского участника. Союзу нужно настаивать на проведении конкурса в соответствии со своим собственным регламентом.

Ранее в четверг EBU предложил выход из сложившейся ситуации с запретом СБУ на въезд в страну российской участнице Юлии Самойловой.

«Принимая во внимание то, что власти Украины могут оставить в силе запрет, а также стремясь сохранить аполитичный характер Евровидения, ЕВU упорно работал над поиском выхода из сложившейся ситуации. Был предпринят беспрецедентный шаг предложить Первому каналу дать Юлии шанс остаться участником конкурса и выступить во время второго полуфинала, исполнив свою песню в прямом эфире», — сообщал вещательный союз.

Если российская участница пробьётся в финал конкурса, она также сможет выступить в прямом эфире 13 мая. Отмечается, что такие меры не принимались ни разу за 60-летнюю историю Евровидения.

В случае принятия такого решения законы Украины формально не будут нарушены — пересекать границу россиянка не будет. Ведь запрет СБУ на въезд Самойловой связан с тем, что летом 2015 года россиянка участвовала в концерте в Керчи без специального разрешения Украины на посещение Крыма.

«Мы продолжаем наш диалог с украинскими властями, чтобы все участники имели возможность выступить в Киеве. И это, безусловно, является нашим предпочтительным вариантом, — заявил супервайзер Евровидения Йон Ола Санд. — Очень важно, чтобы конкурс «Евровидение» остался свободным от политики, и в силу обстоятельств, связанных с запретом на поездку Юлии, мы считаем важным предложить Первому каналу решение, выходящее за рамки ситуации».

Председатель организационной группы Евровидения Франк-Дитер Фрейлинг выразил надежду на то, что руководство Украины не будет выполнять запрет на въезд Самойловой и сумеет найти решение в соответствии со слоганом конкурса Celebrate Diversity («Праздновать многообразие». — RT).

В Киеве, однако, оптимизма организаторов не разделяют и идти на компромисс относительно участия Юлии Самойловой в песенном конкурсе не намерены.

Трансляція виступу Самойлової українськими телеканалами-це таке ж порушення укр законів, як і її в‘їзд до України. ЄМС мала б зважити на це. — В‘ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 марта 2017 г.

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и её въезд на Украину. ЕВU должен учесть это», — написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в своём Twitter.

Позднее он там же уточнил, что гастроли и телепередачи с участием персон нон грата на Украине запрещены. В качестве пути решения возникшего конфликта Кириленко предложил российской стороне заменить участника конкурса и заявил, что позиция ЕВU политизирует Евровидение.

Гастролі та телепередачі за участю персон нон-ґрата в Україні заборонені. Рішення-у зміні учасника від РФ. А позиція ЄМС політизує конкурс. — В‘ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 марта 2017 г.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин охарактеризовал складывающуюся вокруг Евровидения-2017 ситуацию как безумие и выразил мнение, что EBU сам стал заложником собственной ошибки.

«Проведение на Украине конкурса «Евровидение» изначально было провокацией. Я с первой минуты понимал, что однозначно небезопасно появление нашей делегации на территории Украины, — рассказал RT Пригожин. — Сегодняшнее убийство Вороненкова — лишь подтверждение того, что киевские власти вообще не контролируют ситуацию в стране».

AFP

При этом Пригожин отдал должное выдержке руководителей российских каналов, которые методично и максимально дипломатично пытаются разрешить сложившуюся ситуацию, не давая резких комментариев на тему:

«Все участники Евровидения, чтобы сохранить своё лицо, свою репутацию, своё достоинство, должны выступить в поддержку и в защиту Юлии Самойловой».

Российская эстрадная певица и общественный деятель Диана Гурцкая заявила RT, что складывающаяся ситуация — это абсолютно незаконное, бесчеловечное и неправильное отношение как к самой Юлии Самойловой, так и к конкурсу в целом. Певица также выразила мнение, что после этого инцидента Украина должна быть лишена права проводить мероприятие.

«Музыка — это язык мира, и все люди, связанные с ней, разговаривают на одном языке. Музыка не имеет границ, — подчеркнула Гурцкая. — Уверена, что Юлия выступила бы достойно. Я была участницей Евровидения в 2008 году, и мне никогда и присниться не могло, что когда-нибудь случится то, что случилось».

Член общественной палаты, гендиректор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко выразила надежду на то, что действия киевских властей далеки от настроений жителей Украины, и назвала их возвратом к Средневековью.

«У музыки никогда не было границ, во все времена наши певцы и музыканты продолжали выезжать на рубеж, и везде их принимали, несмотря ни на что. Спорт всегда был в политике, но музыка всегда была вне политики, — рассказала Игнатенко RT. — В последние годы Евровидение стало настолько политизированным, что в какой-то степени даже неудивительно, хотя крайне неприятно, что это исходит от Украины».

Член общественной палаты также выразила надежду, что складывающаяся ситуация никак не отразится на Юлии Самойловой, и назвала действия киевских властей позором.