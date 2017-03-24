Геращенко пять раз переписывал биографию убийцы Вороненкова

24.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Геращенко пять раз переписывал биографию «российского диверсанта», убившего Вороненкова (СКРИНЫ)

Нардеп Рады и советник главы МВД Украины Антон Геращенко весьма вдумчиво изобретал детали биографии киллера, застрелившего экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. 

Однако как большой специалист по соцсетям (напомним, он обещал «вычислить по IP всех, кто лайкал Шария»), делал он это прямо в опубликованном посте на Facebook, в результате чего над историей правок теперь потешается весь Интернет.

Напомним, ранее «Русская Весна» предложила своим читателям ознакомиться с душераздирающей историей о том, что киллера, убившего Вороненкова, готовили к преступлению российские спецслужбы. 

Довольно скоро читатели страницы Антона Геращенко обратили внимание, что автор публикации о «руке Кремля» в течение часа, Геращенко, внес в текст пять правок.

Например, из первоначального текста исчез момент о прошлых деяниях Паршова.

«В Украине он вёл обычную жизнь, был частным предпринимателем без особого успеха. В 2011 году был объявлен в розыск за экономические преставления», — написал, а затем удалил Антон Геращенко.

Геращенко пять раз переписывал биографию «российского диверсанта», убившего Вороненкова (СКРИНЫ) | Русская весна
Геращенко пять раз переписывал биографию «российского диверсанта», убившего Вороненкова (СКРИНЫ) | Русская весна
Геращенко пять раз переписывал биографию «российского диверсанта», убившего Вороненкова (СКРИНЫ) | Русская весна
Геращенко пять раз переписывал биографию «российского диверсанта», убившего Вороненкова (СКРИНЫ) | Русская весна
Геращенко пять раз переписывал биографию «российского диверсанта», убившего Вороненкова (СКРИНЫ) | Русская весна

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