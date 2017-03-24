Коллекторскую фирму оштрафовали за навязчивость

Преображенский суд столицы оштрафовал коллекторскую фирму на 200 тысяч рублей за навязчивость. Эта сумма вчетверо больше долга, за просрочку которого они терроризировали звонками москвичку.

В начале года был принят закон, который защищает должников от коллекторских атак. По нему, звонить разрешается не чаще одного раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц — причем в разумное время. Также нельзя использовать устройства, скрывающие номера телефона.

Случай подобного наказания коллекторов — первый в столице и третий в стране. На днях были оштрафованы сотрудники петербургских фирм, которые также изводили должников бесконечными звонками, в том числе ночными.