Коллекторскую фирму оштрафовали за навязчивость

24.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Коллекторскую фирму оштрафовали за навязчивость

Преображенский суд столицы оштрафовал коллекторскую фирму на 200 тысяч рублей за навязчивость. Эта сумма вчетверо больше долга, за просрочку которого они терроризировали звонками москвичку.

В начале года был принят закон, который защищает должников от коллекторских атак. По нему, звонить разрешается не чаще одного раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц — причем в разумное время. Также нельзя использовать устройства, скрывающие номера телефона.

Случай подобного наказания коллекторов — первый в столице и третий в стране. На днях были оштрафованы сотрудники петербургских фирм, которые также изводили должников бесконечными звонками, в том числе ночными.

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