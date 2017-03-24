Конгресс США рассмотрит теневую деятельность политиков и олигархов «независимой» Украины

США созрели для того, чтобы поставить лечебную трехведерную клизму украинским чиновникам и олигархам, которые возомнили себя независимыми игроками...

Зрада зрад?

Как сообщает американское издание PRNewsChannel, подкомитет Палаты представителей США по иностранным делам, в сферу интересов которого входят вопросы угроз, возникающих в Европе. назначил слушание по рассмотрению теневой деятельности ряда украинских политиков и лиц, влияющих на принятие решения в местном бизнесе. Данный комитет возглавляет конгрессмен Дейна Рорабейкер, ставший «ключевым голосом» в вопросе коррупции на Украине.

Пикантной деталью происходящего, о которой мало кто на Украине знает, является то, что шестидесятидевятилетний уроженец Калифорнии Рорабейкер поддержал право Крыма на самоопределение и вхождение в состав России, а в марте 2014 года был одним из немногих, кто голосовал против выделения транша в 1 млрд. долларов «для поддержания нового правительства Украины».

Так что украинским политикам, попавшим в американский список лиц, получавших незаконные доходы, по всей видимости придется очень нелегко. А список немаленький: Валерия Гонтарева, Игорь Кононенко, Александр Грановский, Виталий Хомутынник, Александр и Сергей Буряк, Анатолий Матиос, Сергей Курченко, Игорь Кононенко, Сергей Алексеев, Василий Бурба, Валерий Кондратюк, Сергей Березенко, Максим Бурбак, Виталий Найда, Анатолий Матиос и Борис Тимонькин

«Конгресс должен рассмотреть вопрос о создании специального комитета по расследованию финансовых преступлений должностных лиц украинского правительства», — пишет автор материала Чэд Бэннон. По его мнению, Администрация президента США Дональда Трампа также должна составить список коррумпированных украинских политиков, предложить корректирующие меры и возможный список санкций». Если второй список будет составлен, то нетрудно догадаться, кто туда попадет. Липецкий кондитер вероятнее всего пойдет первым номером. А о «корректирующих мерах и санкциях» украинским политикам и олигархам лучше всего расскажут раздетый до трусов и отсидевший на киче Павел Лазаренко или трясущийся от страха в австрийской Вене олигарх Фирташ.

«Рассматривая отношения Америки с Европой и болезненное положение Европейского Союза, Администрация Трампа и Конгресс США должны учитывать последствия превращения Украины в крупную дестабилизирующую силу в Европе, когда бизнес-элита напоминает военачальников, а украинские политики отказываются от своих обязанностей в качестве госслужащих в пользу получения краткосрочной прибыли».