LIMA-2017: Россия показала новинки военно-морской техники

На международной выставке "Лима-2017" в Малайзии Россия представила новинки военно-морской техники. Например, новейшие подлодки с анаэробной, то есть воздухонезависимой, силовой установкой. Такая субмарина может находиться под водой без всплытия для зарядки батарей до трех недель.

LIMA-2017 – это не только авиационно-космическая, но и военно-морская выставка. В этом году в ней принимают участие более шестидесяти кораблей и судов различного класса: начиная от беспилотных подводных аппаратов и заканчивая корветами с внушительным арсеналом вооружения на борту.

Вместе с полетами авиации ежедневно шоу на воде. Конечно, гонки на патрульных катерах по заливу не сравнятся с высшим пилотажем в исполнении истребителей, однако посмотреть на современный малайзийский флот все равно каждый день приходили тысячи посетителей.

Названия всех кораблей ВМФ Малайзии начинаются с приставки "кейди", что в переводе означает – "королевский". В последние годы на вооружение флота поступают, в основном, сторожевые суда, цель которых – борьба с пиратством в регионе. Кроме того, действующие военные моряки зачастую параллельно с охраной границ занимаются и наукой.

"Этот корабль предназначен для океанографических исследований. Оборудование, установленное на нем, позволяет видеть рельеф морского дна на глубине до 450 метров. Наш экипаж уже несколько раз принимал участие в этой выставке. В дневное время мы принимаем иностранные делегации, а ночью встаём на рейд", — рассказал представитель Королевских морских сил Малайзии Факхрур Радзи.

Предприятия "Объединенной судостроительной корпорации" на выставке предлагают своим партнерам новые субмарины с воздухонезависимой силовой установкой. Благодаря ей подлодка может без зарядки батарей находится в автономном плавании до трех недель. Есть интерес в регионе и к российским надводным кораблям.

"Это и очень эффективные скоростные катера — такие, как "Мираж" и "Мангуст". Это и совершенно новых поколений минные тральщики. Мы впервые делаем минные тральщики полностью из композитных материалов. Вы знаете, что такое композит для минного тральщика? Мина его практически не видит и не чувствует, потому что там нет металла", — говорит директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Защита портов и важных береговых объектов от нападения с воздуха сегодня крайне актуальна для азиатских стран, имеющих выход к морю. Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ", который на "Лиме" представил "Концерн ПВО "Алмаз Антей", уничтожает летающие объекты на дальности 15 километров. Но самый интересный параметр — это минимальная высота поражения.

"Мы в октябре 2016 года на испытаниях, проводимых в Черном море на борту фрегата "Адмирал Григорович", реальными пусками подтвердили способность комплекса уничтожать цели, летящие на высоте 4-4,5 метра над уровнем моря", — сообщил главный конструктор ЗРК "Тор-М2КМ" Вячеслав Карташов.

Модульный принцип "Тора" позволяет устанавливать комплекс на любой платформе: будь то автомобильный прицеп, крыша здания или малотоннажное судно. По заверениям разработчиков, этот ЗРК гарантированно защищает охраняемые объекты от самолетов и вертолетов противника, а также авиационных бомб и даже крылатых ракет.