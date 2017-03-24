Лучший учитель Хакасии — педагог из Абакана

Учитель русского языка и литературы абаканской школы № 1 Инна Игнатенко одержала победу в республиканском конкурсе «Учитель года-2017».

Теперь Инне Сергеевне предстоит отстаивать честь республики на федеральном конкурсе, который пройдет в Краснодарском крае. Детское жюри, свою симпатию отдало учителю физкультуры Солнечной средней общеобразовательной школы – Геннадию Екимкову. Финал конкурса «Учитель года-2017» прошёл в посёлке Шира. За победу боролись 15 финалистов, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







