Марин Ле Пен в Госдуме РФ согласовывает планы перед выборами

24.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Марин Ле Пен в Госдуме РФ согласовывает планы перед выборами

Кандидат в президенты Франции, лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен в пятницу прибыла в здание Госдумы.

Она находится в Москве по приглашению комитета Госдумы по международным делам, передает РИА «Новости».

Планируется, что она встретится с председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным и примет участие в заседании комитета по международным делам.

Темами, как ожидается, будут международная безопасность, в том числе борьба с терроризмом.

Ранее Ле Пен не раз встречалась с российскими парламентариями, в том числе со спикером нижней палаты предыдущего, 6-го, созыва Сергеем Нарышкиным в мае 2015 года.

В рамках культурной программы Ле Пен посетит в Москве экспозицию «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель».

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