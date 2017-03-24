Марин Ле Пен в Госдуме РФ согласовывает планы перед выборами

Кандидат в президенты Франции, лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен в пятницу прибыла в здание Госдумы.

Она находится в Москве по приглашению комитета Госдумы по международным делам, передает РИА «Новости»

Планируется, что она встретится с председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным и примет участие в заседании комитета по международным делам.

Темами, как ожидается, будут международная безопасность, в том числе борьба с терроризмом.

Ранее Ле Пен не раз встречалась с российскими парламентариями, в том числе со спикером нижней палаты предыдущего, 6-го, созыва Сергеем Нарышкиным в мае 2015 года.

В рамках культурной программы Ле Пен посетит в Москве экспозицию «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель».