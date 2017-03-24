Милиция с народом, а народ с милицией. Майдана в Белоруссии не выйдет

В преддверии 25го марта с.г. (на 3й день нового астрологического года и за 2 дня до описываемых ниже событий) в публичном доступе сети Интернет появился видеоклип, которого белорусские силовики ждали не много не мало 25ть лет. Всё потому-что, данный клип создан не государственными СМИ, а простыми людьми из народа. Это может означать только одно – белорусский народ выражает полную поддержку силовикам, всем уже надоело смотреть на свядомых сепаратистов с бело-красно-белыми флагами, которые хотят «скакать в Европу» через майдан и с майданом в Беларуси пора кончать. Но обо всём по порядку.

Справочно. В этот день 25го марта, белорусская оппозиция традиционно планирует отметить так называемый «День воли» или дату создания Белорусской Народной Республики в 1918 году. Также традиционно, в этот день лидеры белорусской оппозиции и националистов попытаются аккумулировать и возглавить протестные настроения в обществе, подогреваемые их западными, также традиционными спонсорами. На повестке дня, конфликт государства и общества в связи с введением белорусскими властями налога на безработных граждан, большинство из которых итак являются малоимущими слоями населения и находятся на грани выживания. В то-же время, по версии белорусских властей, согласно декрету №3 данный налог призван упредить «социальное иждивенчество», в государственных СМИ его преподносят, как «налог на тунеядство».

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Краткий курс истории возникновения БНР и связанного с этим праздника белорусских националистов 25го марта:

Первое явление БНР, под опекой немецкого оккупационного режима было в 1918 году, в противовес белорусскому народному движению по созданию БССР, как части Союза Советских Социалистических Республик. И первым делом, учредители БНР поляк Язэп Лёсик и автор бело-красно-белого флага БНР полуполяк-полутатарин Клавдий Дуж-Душевский написали прошение на имя немецкого Кайзера Вильгельма II о том, что будущее Белоруссии возможно только под протекторатом Германской империи. То есть попросились сделать Белоруссию вассалом западной метрополии. Однако, не имея абсолютно никакой поддержки народа, вскоре членам БНР пришлось спешно бежать из Белоруссии, вслед за отступающими оккупационными немецкими войсками.

Второе явление БНР, на территории Белоруссии было в 1941-1945гг, в период Великой Отечественной Войны. Тогда комплементарные ей организации снова присягнули немецкому сапогу, снова обвестили принятие бело-красно-белого флага, как «национального» и помогли белорусским националистам организоваться в полицаев. Затем под покровительством немецких частей СС, вместе с украинскими и литовско-латышско-эстонскими националистами участвовали в установлении нового немецкого порядка, сожжении сотен белорусских деревень вместе со всеми жителями и в общем уничтожении советского народа. После чего, те из них, кого не постигла народная кара и Красной Армии, бежали на Запад и как в следствии стало известно нашли укрытие в США и Канаде, взамен на сотрудничество.

Третье официальное и последнее явление БНР и комплементарных ей структур произошло в 1991-1994гг, с развалом СССР и наступлением смутного времени. Однако, не изменяя своим традициям, члены БНР-БНФ-ИТД снова присягнули на этот раз США, снова приняли бело-красно-белый флаг и снова сбежали из Беларуси. И также неизменно, белорусский народ не поддержал БНР, на всенародном референдуме 1996 года вернул свой исконный флаг, с доминирующим красным цветом и национальным орнаментом у древка, выбрал Александра Григорьевича Лукашенко Президентом страны, давшего клятвенное обещание и выступившего за сохранение социально-ответственного государства перед народом и путь на интеграцию с Россией и создание Союзного Государства.

От изгнания из Беларуси в 1918г по настоящее время представители рады БНР и комплементарных ей структур, ездят по разным западным странам в поисках средств на содержание. Последним местом дислокации, вероятнее всего является материковая Америка (США – Канада) и финансируются из разных фондов связанных с политической элитой США и её разведслужбами. Вместе с тем, насаждаемые ими идеи белорусского национализма и русофобии до конца не изжиты. Благодаря русофобии, как основы данных идей, имеют обширную поддержку наших извечных западных «доброжелателей». Из чего, через своих агентов влияния на территории Беларуси, они всячески стараются разжечь межнациональную рознь и возглавить протестные настроения, с целью возврата к смутному времени, ради своего реванша в интересах западных метрополий.

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В заключении. Общеизвестно, создание БНР было провозглашено 25го марта 1918 года, а уже 3го декабря 1918 года, члены Рады БНР бежали из Минска в находившийся под контролем польских формирований Вильно, а затем и вовсе были изгнаны из Беларуси.

Что по времени существования на бумаге менее 9ти месяцев. А значит, подобно тому, что БНР является умершей не родившись, так и после выхода данного видеоклипа, белорусский майдан должен закончится не начавшись!