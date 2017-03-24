На Украине появилась первая жертва ухода российских банков: Киевский метрополитен

Пока вся информационная лента забита взрывами в Балаклее (я об этом готовлю отдельный репортаж) и убийством эксдепутата госдумы РФ Вороненкова, на Украине происходят очень интересные события. Судя по всему, первой жертвой российских банков, вернее отказа их работать на Украине станет киевский метрополитен.

Дело в том, что 100 вагонов киевской подземки находятся под арестом. Метрополитен обязан уплатить за них «Укррослизингу» 737 млн. гривен. Эта структура связана с российкой дочкой ВЭБа на Украине. Есть решение украинского суда, в пользу Укррослизинга. И если раньше можно было договориться с россйиским банком о ректсруктуризации долгов, то сейчас это по понятным причинам, невозможно, а потому Киевсовет в срочном порядке сегодня пытается найти нужную сумму, чтобы погасить долги киевской подземки.

Итак, первая жертва беспредела с российскими банками уже есть. А будут и остальные, потому как именно эти банки были основными кредиторами украинской промышленности (примерно 30%).

Здобулы? Как там говорят сейчас на Украине, СУГС? Когда следующий раз "героям" захочется проехать в киевской подземке, пусть они вспомнят, что они по Киеву не ходят пешком пока исключительно потому, что в 2009 году Россия прокредитовала Украину на покупку вагонов и пока не требовала денег обратно. Теперь потребует.