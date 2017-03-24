Настоящий Триумф: за российскими ЗРК С-400 уже выстроилась живая очередь

"Триумфов" пока на всех не хватает, утверждает помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. По его словам, за российскими зенитными ракетными комплексами С-400 уже выстроилась живая очередь, сообщает агентство РИА Новости.

Однако сегодня Россия продает эти ЗРК только в одну страну – Китай. Контракт заключили в 2015 году. СМИ оценили его стоимость в районе 3 миллиардов долларов. Кроме того, межправительственное соглашение подписано еще с Индией.

А во время встречи Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом стало известно, что Анкара тоже намерена купить партию С-400. Здесь нельзя не вспомнить, что российские ЗРК уже участвовали в тендере на сумму около 4 миллиардов долларов, который объявило министерство обороны Турции в 2013 году. Но в конкурентной борьбе победил китайский аналог С-300 – HQ-9. Тягаться с ним было сложно, так как поставщики из КНР предложили лучшую цену – 3,44 миллиарда долларов. Плюс пообещали передать покупателям технологию производства ЗРК. Правда, до твердого контракта дело не дошло. Союзники Турции по НАТО заявили, что китайский HQ-9 не сможет встроиться в систему ПВО Североатлантического альянса.

Как заявил Владимир Кожин, Россия не боится поставлять С-400 в страну-члена НАТО. Так как в контракте будет четко прописано, что покупатель может делать с комплексом, а что – нет.

Кстати говоря, российское и китайское оружие заметно нервирует альянс. Так Комиссия конгресса по мониторингу вопросов экономики и безопасности в отношениях США и Китая опубликовала специальный доклад. Его авторы опасаются, что экспорт российских комплексов С-400 и истребителей Су-35 в КНР пошатнет американское превосходство в воздухе в этом регионе. К тому же поможет поднебесной разработать собственные эффективные системы ПВО и боевые самолеты.

Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" – это комплекс ПВО большой дальности. Он способен уничтожать любые летательные аппараты: от стратегических бомбардировщиков до разведывательных беспилотников, в том числе малозаметных. Дальность огня – до 250 километров, высота – до 27 километров. Один комплекс может одновременно обстреливать до 6 целей.