Джон Подеста, который возглавлял предвыборный штаб Хиллари Клинтон, не только продолжает бездоказательно утверждать, что Москва вмешивалась в выборы в США, но и заявляет, что Россия якобы намерена вмешаться в немецкие и французские выборы.

По его словам, одержать победу на выборах президента США Дональду Трампу «немного помогли русские, а также в определенном смысле руководство ФБР», передает Би-би-си.

Напомним, в рамках антироссийской и антитрамповской кампании демократы, близкие к ним СМИ и даже часть Республиканской партии США заявляли, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США с помощью хакерских атак и работы RT.

После этого были заявления о существовании некоего компромата на Трампа, которым якобы владеет Россия.

Затем последовала «охота на ведьм» в связи со встречами чиновников из окружения Трампа с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Теперь СМИ утверждают, что команда Трампа и Москва якобы координировали информационную атаку против Клинтон.

Никаких доказательств никто из выдвигавших обвинения так и не предоставил.