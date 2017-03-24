Политическое обозрение с юмором и в картинках

24.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Чуть более чем за сутки Путин:

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- Поджег склад с боеприпасами под Харьковом...

- Убил беглого депутата в Киеве...

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Но Навального не трогает, потому что боится!...

Политическое обозрение с юмором и в картинках

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Политическое обозрение с юмором и в картинках

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Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

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Политическое обозрение с юмором и в картинках

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Политическое обозрение с юмором и в картинках
 

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Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

 

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Политическое обозрение с юмором и в картинках
 

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Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

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Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

Парад в России глазами зарубежных СМИ...

Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

Политическое обозрение с юмором и в картинках
Политическое обозрение с юмором и в картинках
 

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Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

Политическое обозрение с юмором и в картинках
Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

Политическое обозрение с юмором и в картинках

 

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