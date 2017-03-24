Политическое обозрение с юмором и в картинках

Чуть более чем за сутки Путин:
- Уронил ванну с адвокатом в Подмосковье...
- Устроил теракт в Лондоне...
- Поджег склад с боеприпасами под Харьковом...
- Убил беглого депутата в Киеве...
Как раб на галерах...
Но Навального не трогает, потому что боится!...
Летучее выражение Лаврова в картинках...
Как видят ВВП в мире...
Что пишет? Страшный шифр....
Мода на ВВП...
Не злите ВВП...
Призыв к мусульманам - Не еште христианские помидоры!
Немного о различиях...
Есть в чем то постоянство...
Парад в России глазами зарубежных СМИ...
Другие страны...
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