Политическое обозрение с юмором и в картинках

Чуть более чем за сутки Путин:

- Уронил ванну с адвокатом в Подмосковье...

- Устроил теракт в Лондоне...

- Поджег склад с боеприпасами под Харьковом...

- Убил беглого депутата в Киеве...

Как раб на галерах...

Но Навального не трогает, потому что боится!...

Летучее выражение Лаврова в картинках...

Как видят ВВП в мире...

Что пишет? Страшный шифр....

Мода на ВВП...

Не злите ВВП...

Призыв к мусульманам - Не еште христианские помидоры!

Немного о различиях...

Есть в чем то постоянство...

Парад в России глазами зарубежных СМИ...

Другие страны...