Приставы предлагают жителям Хакасии узнать о своих долгах

Акцию «Узнай о своих долгах!» пройдет в день празднования хакасского нового года «Чыл пазы».

25 марта с 10.00 до 16.00 на Абаканском ипподроме будет функционировать мобильный консультационный центр. Любой желающий сможет получить информацию о наличии или отсутствии исполнительных производств по взысканию задолженности, а также проконсультироваться по различным вопросам в сфере исполнительного производства. Во время проведения акции к гражданам, у которых будет выявлена задолженность, меры принудительного исполнения применяться не будут, заверили в УФССП по Хакасии.

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