Пять марок белорусского сыра запретили ввоз в Россию

Росаккредитация приостановила действие деклараций соответствия пяти марок белорусского сыра. Поставки этой продукции в страну запрещены, сообщили в Россельхознадзоре.

В частности, проблемы возникли у сыров "Раубичский" и "Тильзитер" (производитель — филиал "Рогачевского молочноконсервного комбината"), "Белорусское золото" и "Альпийский" ("Ошмянский сыродельный завод"), а также "Гройцер" (Браславский филиал "Глубокского молочноконсервного комбината").

Кроме того, государственный комитет по стандартизации Белоруссии приостановил действие декларации на сыр "Черный герцог" с ароматом топленого молока ("Славгородский" филиал компании "Бабушкина крынка").

В Россельхознадзоре отметили, что оборот продукции без необходимых документов запрещен во всех странах Таможенного союза. Надзорные органы должны изъять сыр из торговых точек.

Ранее Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям сообщило, что несколько партий белорусского сыра не прошли лабораторный мониторинг. Несмотря на предупреждения, производители не устранили нарушения, после чего сотрудники ведомства направили эту информацию в Федеральную службу по аккредитации и в Государственный комитет по стандартизации Белоруссии.